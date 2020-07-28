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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

tüm çalışanları yakından ilgilendiren bir konu. Yıllık izinle ilgili bilinmesi gereken nelerdir? Çalışanların izinlerle ilgili yasal hakları nelerdir? Yıllık ücretli izin çalışanın önemli bir hakkı. Peki izin nasıl kullanılacak? Parası alınabilecek mi? Yol izni nedir? İzin kaç gün kullanılır? Sabah gazetesi yazarı yıllık izinle ilgili tüm soruları Sabah Memurlar'a cevapladı.

FARUK ERDEM FARUK ERDEM
Giriş Tarihi: 28.07.2020 15:03 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 15:19
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

Yaz aylarının gelmesiyle yıllık ücretli izinle ilgili tartışmalar artıyor. En çok merak edilenlerin başında ise "İzin kullanmayıp parasını alabilir miyim" sorusu geliyor. İşte Yıllık izinlerle ilgili sizden gelen soruların cevapları...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

1) Yıllık ücretli izin kimin hakkı ve nasıl belirlenir?

Tüm çalışanların hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. Aynı işyerinde çalışma süresi henüz bir yılı dolmamış olanlar izin kullanamıyor.

1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için en az 26 gün izne hak kazanır. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

2) Bir yıldan az çalışan izin yapamaz mı?

Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir. Bu tamamen işveren ile işçi arasındaki anlaşmayla gerçekleşiyor. Ancak yasal olarak bir yılı doldurmayan çalışan izin kullanamıyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

3) Bir yıllık süre nasıl hesaplanıyor?

için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınır. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil edilir. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılır.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

4) Part-time çalışanlar izin yapar mı?

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir. Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılır. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

5) İzin ne zaman kullanılır?

Çalışma düzeni bakımından takdir hakkı işverendedir. Ancak bunun da usulleri belirlenmiştir. İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak, izin sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır.

Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir. Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

6) İzin dilekçesi ne zaman verilir?

İşçi hak ettiği yıllık ücretli iznini, kullanmak istediği zamandan en az bir ay önce işverene yazılı olarak bildirir.

7) İzin hakkı yanar mı?

İzin hakkının yanması söz konusu değildir. Çeşitli sebeplerle kullanılmayan izinler ya sonraki dönemde kullandırılır ya da iş akdinin feshedilmesi sırasında son maaştan parası ödenir.

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