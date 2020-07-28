Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

5) İzin ne zaman kullanılır?
Çalışma düzeni bakımından takdir hakkı işverendedir. Ancak bunun da usulleri belirlenmiştir. İzin kurulu veya işveren, işçinin istediği izin kullanma tarihi ile bağlı değildir. Ancak, izin sıra ve nöbetleşmesini göstermek üzere söz konusu kurulca düzenlenecek çizelgeler işçinin talebi ve iş durumu dikkate alınarak hazırlanır.
Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde; işyerindeki kıdem ve bir önceki yıl iznini kullandığı tarih dikkate alınarak öncelikler belirlenir. Yol izni alanlar bu süreyi kullanmadan işe dönerlerse, işveren bunları anılan sürenin bitiminden önce işe başlatmayabilir.