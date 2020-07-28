Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yıllık izin şartları nelerdir? Yıllık izin ücretleri nasıl hesaplanır?

1) Yıllık ücretli izin kimin hakkı ve nasıl belirlenir?



Tüm çalışanların yıllık izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. Aynı işyerinde çalışma süresi henüz bir yılı dolmamış olanlar izin kullanamıyor.

1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için en az 26 gün izne hak kazanır. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır.