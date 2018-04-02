1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...
Bugatti'nin yeni otomobili Chiron hızı ve performansıyla konuşulsa da, Veyron modelinin de yeri apayrı. Efsaneler arasına giren Veyron'un özel bir modeli ortaya çıktı. Aslında aracı Transformers temasıyla kapladılar. Özel Transformers kaplamasına sahip olan Bugatti Veyron bakın nasıl görünüyor...
Giriş Tarihi: 02.04.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 15:42
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1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...
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30
1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...