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1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...

'nin yeni otomobili hızı ve performansıyla konuşulsa da, Veyron modelinin de yeri apayrı. Efsaneler arasına giren Veyron'un özel bir modeli ortaya çıktı. Aslında aracı temasıyla kapladılar. Özel Transformers sına sahip olan bakın nasıl görünüyor...

Giriş Tarihi: 02.04.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 15:42
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1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...
1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...

Normalde böyle görünüyor. sıyla birlikte daha dikkat çekici hale geldi.

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1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...
1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...

Yedi figürlü Hypercar, logosundan türetilmiş tonda geometrik desenli özel mavi bir boya ile kaplı.

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1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...
1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...

Hatta benzer şekilde döşemeleri de var. Bu da onu Hasbro oyuncakları ve filmlerinin hayranları için mükemmel hale getiriyor.

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1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...
1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...

temalı Grand Sport Vitesse versiyonu kısa süre sonra yeni sahibine kavuşmak için satışa sunulacak.

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1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...
1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...

1.200 nde spor otomobil, 8.0 litrelik Quad Turbo W16 motoruyla çalışan 92 adetten biri.

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1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...
1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...

Fransa'nın Alsace bölgesindeki Molsheim fabrikası, 'la birlikte Veyron'un üretimini azalttığından 2014 yılının sonlarında inşa edildi.

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1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...
1200 beygirlik canavara öyle bir şey yaptılar ki...

O günden bu yana, özel Roadster sadece 840 kilometre (522 mil) yol gitti.

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