Ford, yeni Fiesta'ya yeni bir model daha eklediğini açıkladı. Ford Fiesta Van olarak adlandırılan yeni araç ilginç bir model olarak kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Yeni model; Transit Van, Transit Custom, Transit Courier ve Transit Connect'ten oluşan ticari araç modellerin arasında yer alıyor. Ford Fiesta, Kasım 2016'dan beri başlayan piyasaya ilk çıkışının ardından geçtiğimiz Eylül ayında Türkiye'ye giriş yaptı. Ford, Fiesta ailesine yeni bir model ekledi. Yeni Fiesta, çeşitli donanımları sayesinde 2018'de Van versiyonuna kavuştu. Üç kapılı yeni model Fiesta van versiyonunun, 1002 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor. Bunun dışında bu hacme 500 kg ağırlığında yük konulabiliyor. Bagajın iç kısımları dayanıklı malzemelerden yapılmış. Ayrıca zeminde 4 adet kanca bulunması yükleri sabitlemeyi sağlayan kullanışlı bir özellik haline geliyor. Milliyet'in haberine göre Ford, Fiesta Sport Van ile müşterilerine iki farklı motor seçeneği sunacak. Bunlardan birisi üç silindirli ve 1.0 litre hacmindeki EcoBoost motor olacak. Bu motor 125 beygir güç çıkışına sahip. Diğer motor seçeneğinin ise daha ekonomi odaklı 1.5 litrelik TDCi dizel ünite olacağı açıklanıyor. Bu dizel ünite 120 beygir güç üretiyor. Yeni aracın kabini Fiesta hatckback'ten farklı gözükmüyor. Tablet görünümlü 8 inç'lik dokunmatik ekranın korunmuş olması da bu aracın bir ticari araç olduğunu gösteriyor. Ford'un SYNC 3 olarak adlandırdığı versiyona sahip bu bilgi eğlence sisteminde AndroidAuto ve Apple CarPlay bağlantı özellikleri de bulunuyor. Ford, Fiesta Sport Van'da ayrıca standart ve opsiyonel olarak birçok güvenlik özelliği de sunuyor. Bunlar arasında ön çarpışma asistanı, yaya tespit ve acil durum fren sistemi, adaptif hız sabitleyici, kör nokta asistanı yer alıyor. Fiesta Sport Van, ST görünümlü ön ve arka tamponlara, 18 inç'e kadar büyütülebilen jantlara sahip. İç mekanda da koltuklar, direksiyon, pedallar ve döşeme malzemelerinin elden geçirilmiş olması da aracın sıradan bir van olmadığını gösteriyor.