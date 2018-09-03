2019 Mercedes-Benz G63 AMG resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!

Görünüşe göre G63'ün 100 km/s hıza ulaşmak için ihtiyaç duyduğu süre açıklandığı gibi değilmiş. Almanlar başta olmak üzere bazı otomobil üreticilerinin kağıt üzerinde performans rakamlarını daha düşük gösterdiği bilinen bir gerçek. Bu bahsettiğimiz durumu Mercedes-AMG'de ve kısa bir süre önce tanıttığı 2019 G63'te de görmek mümkün. Motor 1 TR'nin haberine göre Affalterbach temelli firma modelin 0-100 km/h hızlanmasını 4.5 saniyede tamamladığını açıklasa da yayınlanan yeni bir video otomobilin bu hızlanmayı 4 saniyede tamamladığını gösteriyor. Hızlanma testi, ArabGT tarafından gerçekleştirildi. Aynı ekip daha önce, Ferrari 488 Pista ile 100 km/s hıza 2.26 saniye gibi harika bir sürede ulaşmayı başarmıştı. Aynı şekilde Ferrari tarafından açıklanan rakam 2.85 saniyeydi. Videodaki araca dönecek olursak; kırmızı dokunuşlarına ve kapıların altındaki gri çıkartmalara bakılırsa bu G63 bir Edition 1 versiyonu. Diğer tüm Edition 1 modelleri gibi bu da üretimin yalnızca ilk 12 ayında alınabiliyor ve hem içeride hem de dışarıda bir takım özel tasarım dokunuşları ile geliyor. Aracın kaputunun altında ise aynı 577 beygir güç ve 850 Nm'lik ikiz turbolu 4.0 litrelik V8 ünite yer alıyor. Opsiyonel AMG Driver's Paketine sahip olan G63, maksimum 240 km/s hıza kadar çıkabiliyor.