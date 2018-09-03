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2019 -Benz resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!

Görünüşe göre 'ün 100 km/s hıza ulaşmak için ihtiyaç duyduğu süre açıklandığı gibi değilmiş.

Giriş Tarihi: 03.09.2018 14:24 Güncelleme Tarihi: 03.09.2018 14:31
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2019 -Benz resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!
2019 Mercedes-Benz G63 AMG resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!

Almanlar başta olmak üzere bazı otomobil üreticilerinin kağıt üzerinde performans rakamlarını daha düşük gösterdiği bilinen bir gerçek.

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2019 -Benz resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!
2019 Mercedes-Benz G63 AMG resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!

Bu bahsettiğimiz durumu -'de ve kısa bir süre önce tanıttığı 2019 'te de görmek mümkün.

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2019 -Benz resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!
2019 Mercedes-Benz G63 AMG resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!

Motor 1 TR'nin haberine göre Affalterbach temelli firma modelin 0-100 km/h hızlanmasını 4.5 saniyede tamamladığını açıklasa da yayınlanan yeni bir video otomobilin bu hızlanmayı 4 saniyede tamamladığını gösteriyor.

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2019 -Benz resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!
2019 Mercedes-Benz G63 AMG resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!

Hızlanma testi, ArabGT tarafından gerçekleştirildi. Aynı ekip daha önce, Ferrari 488 Pista ile 100 km/s hıza 2.26 saniye gibi harika bir sürede ulaşmayı başarmıştı. Aynı şekilde Ferrari tarafından açıklanan rakam 2.85 saniyeydi.

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2019 -Benz resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!
2019 Mercedes-Benz G63 AMG resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!

Videodaki araca dönecek olursak; kırmızı dokunuşlarına ve kapıların altındaki gri çıkartmalara bakılırsa bu bir Edition 1 versiyonu.

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2019 -Benz resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!
2019 Mercedes-Benz G63 AMG resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!

Diğer tüm Edition 1 modelleri gibi bu da üretimin yalnızca ilk 12 ayında alınabiliyor ve hem içeride hem de dışarıda bir takım özel tasarım dokunuşları ile geliyor.

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2019 -Benz resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!
2019 Mercedes-Benz G63 AMG resmi açıklamaya göre daha çabuk hızlanıyor!

Aracın kaputunun altında ise aynı 577 beygir güç ve 850 Nm'lik ikiz turbolu 4.0 litrelik V8 ünite yer alıyor. Opsiyonel Driver's Paketine sahip olan , maksimum 240 km/s hıza kadar çıkabiliyor.

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