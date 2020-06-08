2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

Pek çok otomobil markası gelişen teknolojiyle birlikte ürettikleri otomobillerde yeniliklere gitmeye devam ediyor. Teknolojik donanımların otomobil üzerindeki yerinin artmasıyla birlikte bu durum satış fiyatlarına da yansıyor. 2020 yılında hayallerini süsleyen sıfır kilometre yepyeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler 2020 yılının en ucuz sıfır kilometre otomobillerini araştırmaya devam ediyor. İşte 150 bin Türk Lirası üst sınır içerisindeki en ucuz fiyatlı marka ve modeller…
Giriş Tarihi: 08.06.2020
02:27
Güncelleme Tarihi: 05.07.2020
19:22
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