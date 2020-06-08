2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

Dünyanın pek çok farklı ülkesi tarafından üretilen farklı model ve özelliklerdeki otomobilleri sıfır kilometre olarak satın almak isteyenler 2020 yılı için en ucuz sıfır kilometre otomobilleri merak ederek yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Hazırladığımız içerikte 150 bin Türk Lirası üst sınır olmakla birlikte piyasada yer alan en ucuz sıfır kilometre araçları derledik. İşte o marka ve modeller…