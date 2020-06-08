Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

Pek çok otomobil markası gelişen teknolojiyle birlikte ürettikleri otomobillerde yeniliklere gitmeye devam ediyor. Teknolojik donanımların otomobil üzerindeki yerinin artmasıyla birlikte bu durum satış fiyatlarına da yansıyor. 2020 yılında hayallerini süsleyen sıfır kilometre yepyeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler 2020 yılının en ucuz sıfır kilometre otomobillerini araştırmaya devam ediyor. İşte 150 bin Türk Lirası üst sınır içerisindeki en ucuz fiyatlı marka ve modeller…

Giriş Tarihi: 08.06.2020 02:27 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 19:22
2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

Dünyanın pek çok farklı ülkesi tarafından üretilen farklı model ve özelliklerdeki otomobilleri sıfır kilometre olarak satın almak isteyenler 2020 yılı için en ucuz sıfır kilometre otomobilleri merak ederek yoğun şekilde araştırmalarına devam ediyor. Hazırladığımız içerikte 150 bin Türk Lirası üst sınır olmakla birlikte piyasada yer alan en ucuz sıfır kilometre araçları derledik. İşte o marka ve modeller…

2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

Sıfır otomobil alacaklar için markaların kendi internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun fiyatlı modelleri listeledik.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

İşte Türkiye'de satış yapan markaların Mart ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri... (Listede, markaların 150 bin TL'ye kadar olan modelleri harf sırasına göre dizilmiştir)

2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 137.500 TL

2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel

Kampanyalı fiyatı 145.000 TL

2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

DACIA

Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp

Fiyatı 121.100 TL

2020 yılının en ucuz sıfır KM otomobilleri belli oldu! O modelin fiyatı dikkat çekiyor İşte en güncel fiyatlar!

DACIA DUSTER

Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2

Şubat ayı liste fiyatı 118.500 TL

Mart ayı liste fiyatı 129.400 TL

Mayıs ayı liste fiyatı 139.400 TL

SON DAKİKA