Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:45Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:47
2022 Volkswagen T-Roc tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler değişti?
Volkswagen son günlerde magnezyum sıkıntısı hakkındaki çıkışıyla gündeme gelmişti. Alman devinin tedarik zincirinden sorumlu ismi Murat Aksel bir kriz beklediğini söylemişti. Magnezyum krizinin otomotiv sektörünü nasıl etkileyeceğini ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Diğer yandan Wolfsburg merkezli üretici Los Angeles Otomobil Fuarı'na hızlı bir başlangıç yaptı ve T-Roc ailesinin makyajlı modellerini tanıttı.