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Haberler Galeri 2022 Volkswagen T-Roc tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler değişti?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:45 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 11:47

2022 Volkswagen T-Roc tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler değişti?

Volkswagen son günlerde magnezyum sıkıntısı hakkındaki çıkışıyla gündeme gelmişti. Alman devinin tedarik zincirinden sorumlu ismi Murat Aksel bir kriz beklediğini söylemişti. Magnezyum krizinin otomotiv sektörünü nasıl etkileyeceğini ise önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Diğer yandan Wolfsburg merkezli üretici Los Angeles Otomobil Fuarı'na hızlı bir başlangıç yaptı ve T-Roc ailesinin makyajlı modellerini tanıttı.

2022 Volkswagen T-Roc tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler değişti?

Yeni nesil Volkswagen ailesinin olmazsa olmazı haline gelen LED ışık barına kavuşan model, opsiyonel olarak çok daha sofistike matrix LED far takımlarını kullanabiliyor. Üst üste sıralanmış gibi görünen yeni sis farları ise Alman markanın yeni sis teknolojisini kullanacak. Sinyallere ekstra animasyon koymayı ihmal etmeyen Alman marka, bu animasyonları opsiyon listesine eklemiş.

2022 Volkswagen T-Roc tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler değişti?

T-Roc alıcıları artık çok daha geniş bir renk paleti ve yeni jant takımları arasından seçim yapabilecek. Geleneksel ailenin R-Line donanım paketi hala yerinde duruyor -ki bu donanım paketi bol bol ekstrayı ve görsel güncellemeleri beraberinde getiriyor. Fakat genel anlamda ufak tefek tasarım değişimleri geçiren T-Roc ailesinin, makyaj öncesi versiyonundan çok da farklı görünmediğini söylemek gerek. Tabii LED ışık barını saymazsak.

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2022 Volkswagen T-Roc tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler değişti?

Asıl değişimin ise kabin içerisinde yaşandığını görüyoruz. Örneğin artık standart T-Roc modelleri bile dijital gösterge paneli ile donatılmış durumda. Fakat en çok dikkat çeken yenilik, uğruna havalandırma kanallarının aşağı alındığı, yeni bilgi eğlence sistemi. 9.2 inç büyüklüğe sahip bu sistem güncel yazılımlar ile güçlendirilmiş. Giriş seviyesi modellerde ise bu donanım 6.5 inç büyüklüğe kadar küçülebiliyor.

2022 Volkswagen T-Roc tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler değişti?

Bahsi geçen yazılımın üstünde durmakta da fayda var zira MIB3 isimli bu yeni bilgi eğlence sistemi, artık opsiyonel olarak kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunuyor. Bununla birlikte T-Roc ailesinin de artık Polo, Tiguan ve Arteon gibi dokunmatik klima kontrollerine geçiş yaptığını belirtelim.

2022 Volkswagen T-Roc tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler değişti?

Kaputun altındaki resim ise sürpriz değil. İlk adımda 110 bg güç üretebilen üç silindirli 1.0 turbolu ünite ile karşılaşıyoruz. Silindir sayısını yükseltmek isteyenler için ise 150 bg güç üretebilen 1.5 litrelik TSI motor listede kendine yer bulmuş. 2.0 litrelik TSI motor ise 190 bg güç üretebilmesinin yanı sıra, standart olarak 4Motion sistemi ile geliyor.

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