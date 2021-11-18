2022 Volkswagen T-Roc tanıtıldı! Özellikleri nedir, neler değişti?

Asıl değişimin ise kabin içerisinde yaşandığını görüyoruz. Örneğin artık standart T-Roc modelleri bile dijital gösterge paneli ile donatılmış durumda. Fakat en çok dikkat çeken yenilik, uğruna havalandırma kanallarının aşağı alındığı, yeni bilgi eğlence sistemi. 9.2 inç büyüklüğe sahip bu sistem güncel yazılımlar ile güçlendirilmiş. Giriş seviyesi modellerde ise bu donanım 6.5 inç büyüklüğe kadar küçülebiliyor.