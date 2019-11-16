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  • 50 bin lira altı ikinci el otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

50 bin lira altı otomobiller! Bu listeye bakmadan almayın

Araç sahibi olmak isteyen ancak bütçesi sıfır arabalara yetmeyen vatandaşlar arabalara yöneliyor. Sahibinden satılık ikinci el otomobiller araştırılıyor. İkinci el araçların fiyatları, motor durumu, donanım, hasar, kaç km'de olduğu, km başına ne kadar yaktığı yakıt durumuna göre değişiklik gösteriyor. Bunlar dışında arabanın hızlıca satılması, yedek parça gibi başka önemli kriterler de var. Ancak ikinci el pazarında bazı araçlar diğerlerine göre daha çok tercih ediliyor. Özellikle de otomatik vitesli modeller araştırılıyor. İşte 50 bin lira altı fiyata sahip o arabalar...

Giriş Tarihi: 16.11.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019 14:00
50 bin lira altı ikinci el otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

pazarında hareketlilik devam ediyor. Bütçesi sıfır araçlara yetmeyen ve uygun fiyata araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar ikinci el arabalara bakıyor. İkinci el pazarında otomobillerin bazılarına yaşları nedeniyle kredi çıkmasa da, ihtiyaç kredisi faiz oranlarının uygun hale gelmesi nedeniyle ikinci ele rağbet sürüyor.

50 bin lira altı ikinci el otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

İşte 50 bin liraya kadar alınacak arabalar

Fiat Punto - 2011 model

Dizel, otomatik vites, 110 bin kilometrede

50 bin lira

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50 bin lira altı ikinci el otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Peugeot 207 - 2009 model

Benzinli, otomatik vites, 70 bin kilometrede

50 bin lira

50 bin lira altı ikinci el otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Honda Civic - 2006 model

Benzinli-LPG'li, otomatik vites, 145 bin kilometrede

50 bin lira

50 bin lira altı ikinci el otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Renault Megane- 2009 model

Dizel, otomatik vites, 195 bin kilometrede

50 bin lira

50 bin lira altı ikinci el otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Citroen C-Elysee – 2014 model

Benzinli, otomatik vitesi, 115 bin kilometrede

50 bin lira

50 bin lira altı ikinci el otomobiller! Bu listeye bakmadan araba almayın

Volkswagen Passat – 2006 model

Benzinli, otomatik vites, 200 bin kilometrede

50 bin lira

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