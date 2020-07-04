HaberlerGaleri50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın
50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın
Sahibinden satılık ikinci el arabalar en çok araştırılan konulardan biri. Uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişiler ikinci el araçlara bakıyor. Bu bağlamda birçok kişi 50 bin lira altında araçlara yöneldi. Sizler için 50 bin liranın altında otomobil fiyatlarını derledik. Tabii ki bu fiyatlara ortalama bir rakam, alacağınız, sevdiğiniz aracın özellikleri, durumu fiyatları aşağı veya yukarı olarak değiştirebilir.
Giriş Tarihi: 04.07.2020
16:22
Güncelleme Tarihi: 04.07.2020
16:27
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