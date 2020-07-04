Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

50 bin lira altında olan arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

Sahibinden satılık arabalar en çok araştırılan konulardan biri. Uygun fiyata otomobil sahibi olmak isteyen kişiler ikinci el araçlara bakıyor. Bu bağlamda birçok kişi 50 bin lira altında araçlara yöneldi. Sizler için 50 bin liranın altında otomobil fiyatlarını derledik. Tabii ki bu fiyatlara ortalama bir rakam, alacağınız, sevdiğiniz aracın özellikleri, durumu fiyatları aşağı veya yukarı olarak değiştirebilir.

Giriş Tarihi: 04.07.2020 16:22 Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 16:27
50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

50 bin lira altında sahibinden satılık araçlar bu listede. 50 bin lira altında alınabilecek ikinci el arabalar hangileri? Hangi markalar ve modeller bu fiyatlara satılıyor?

50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

ALFA ROMEO 147

49.000 TL civarı satış rakamları olan 2008 model Alfa Romeo 147'yi benzinli seçeneğiyle satın alabilirsiniz.

(Not: Fotoğraflar temsilidir)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

AUDİ A3

LPG'li seçeneğiyle piyasada bulabileceğiniz 2004 model Audi A3'ün satış fiyatı 49.000 TL.

50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

BMW 3 SERİSİ

Almanların efsane otomobil markalarından BMW'nin 3 Serisini 2004 model olarak 45.900 TL'ye bulabilirsiniz.

50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

CİTROEN C-ELYSEE

Dizel seçeneğiyle bulabileceğiniz bir model Citroën C-Elysée. 2015 model aracın fiyatı da 50.000 TL civarında.

50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

DACİA LOGAN

piyasasının sevilen markalarından Dacia'nın Logan modelinin 2015 kasasını 49.000 TL'ye bulabilirsiniz. Yine dizel seçeneğiyle.

50 bin lira altında olan ikinci el arabalar! Bu listeye bakmadan otomobil almayın

FİAT LİNEA

Artık sadece ikinci elde bulabileceğiniz Linea'nın 2016 modelini 49.500 TL'ye dizel motorunu bulmanız mümkün.

SON DAKİKA