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'nin 'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi 'un özellikleri)

'nin ilk elektrikli otomobili 'un etkileyici iç mekanı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.07.2018 17:42 Güncelleme Tarihi: 05.07.2018 17:49
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'nin 'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi 'un özellikleri)
Audi'nin elektrikli SUV'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi E-Tron SUV'un özellikleri)

İşte böyle görünüyor...

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'nin 'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi 'un özellikleri)
Audi'nin elektrikli SUV'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi E-Tron SUV'un özellikleri)

'nin yıl sonunda satışa sunmaya hazırlandığı ilk elektrikli modeli E-Tron'dan detaylar gelmeye devam ediyor.

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'nin 'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi 'un özellikleri)
Audi'nin elektrikli SUV'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi E-Tron SUV'un özellikleri)

Modelin etkileyici tasarıma sahip iç mekanında en dikkat çeken kısım 'sanal yan aynalar'.

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'nin 'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi 'un özellikleri)
Audi'nin elektrikli SUV'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi E-Tron SUV'un özellikleri)

Standart yan aynaların yerini alan ekranlar dışarıdkai küçük kameralardan aldığı görüntüyü sürücüye yansıtıyor.

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'nin 'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi 'un özellikleri)
Audi'nin elektrikli SUV'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi E-Tron SUV'un özellikleri)

Sanal aynalar otoyol, dönüş ve park yardımı gibi farklı modlarda da sürücüye verebiliyor.

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'nin 'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi 'un özellikleri)
Audi'nin elektrikli SUV'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi E-Tron SUV'un özellikleri)

400 kilometrelik bir menzil vaadeden E-Tron 300 km/s hıza ulaşabiliyor.

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'nin 'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi 'un özellikleri)
Audi'nin elektrikli SUV'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi E-Tron SUV'un özellikleri)

E-Tron, hızlı şarj istasyonlarıyla 30 dakikada tam dolu bataryalarla yola çıkmaya hazır hale gelecek.

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