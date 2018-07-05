Audi'nin elektrikli SUV'u Audi E-Tron'un iç mekan görselleri ortaya çıktı (Audi E-Tron SUV'un özellikleri)

Audi'nin ilk elektrikli otomobili E-Tron SUV'un etkileyici iç mekanı ortaya çıktı. İşte böyle görünüyor... Audi'nin yıl sonunda satışa sunmaya hazırlandığı ilk elektrikli modeli E-Tron'dan detaylar gelmeye devam ediyor. Modelin etkileyici tasarıma sahip iç mekanında en dikkat çeken kısım 'sanal yan aynalar'. Standart yan aynaların yerini alan ekranlar dışarıdkai küçük kameralardan aldığı görüntüyü sürücüye yansıtıyor. Sanal aynalar otoyol, dönüş ve park yardımı gibi farklı modlarda da sürücüye verebiliyor. 400 kilometrelik bir menzil vaadeden Audi E-Tron 300 km/s hıza ulaşabiliyor. E-Tron, hızlı şarj istasyonlarıyla 30 dakikada tam dolu bataryalarla yola çıkmaya hazır hale gelecek.