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Bakanlık e-ihale ile araç satışına devam ediyor! 20 bin liraya otomobil var

tarafından gümrükte takılı kalan araçlar e-ihale ile satışa sunulmuştu. Bakanlık, otomobil satışlarına devam ediyor. e-ihale.gov.tr sitesi üzerinden ücretsiz üye olunarak tüm ihalelere katılım sağlanabiliyor. İşte ucuza ihaleye çıkan araçlar...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 11:56
Bakanlık e-ihale ile araç satışına devam ediyor! 20 bin liraya otomobil var

e-ihale sistemi üzerinden satışlarına devam ediyor. Gümrüğe takılan otomobillerin de satışı e-ihale tarafından gerçekleştiriliyor.

Bakanlık e-ihale ile araç satışına devam ediyor! 20 bin liraya otomobil var

İhalelere katılmak için www.eihale.gov.tr adresine girip ücretsiz olarak üye olunabiliyor. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor.

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Bakanlık e-ihale ile araç satışına devam ediyor! 20 bin liraya otomobil var

Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

İşte ucuza ihaleye çıkan araçlar

Bakanlık e-ihale ile araç satışına devam ediyor! 20 bin liraya otomobil var

Volkswagen Passat 1998 model 20250 lira

Bakanlık e-ihale ile araç satışına devam ediyor! 20 bin liraya otomobil var

BMW 3.16i 1996 model 32000 lira

Bakanlık e-ihale ile araç satışına devam ediyor! 20 bin liraya otomobil var

Renault Scenic 2003 model 32000 lira

Bakanlık e-ihale ile araç satışına devam ediyor! 20 bin liraya otomobil var

Volkswagen Golf 1998 model 36000 lira

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