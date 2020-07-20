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Bakanlık e-ihale ile araç satışına devam ediyor! 20 bin liraya otomobil var
Ticaret Bakanlığı tarafından gümrükte takılı kalan araçlar e-ihale ile satışa sunulmuştu. Bakanlık, otomobil satışlarına devam ediyor. e-ihale.gov.tr sitesi üzerinden ücretsiz üye olunarak tüm ihalelere katılım sağlanabiliyor. İşte ucuza ihaleye çıkan araçlar...
Giriş Tarihi: 20.07.2020
11:54
Güncelleme Tarihi: 20.07.2020
11:56
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