HaberlerGaleriBu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı
Bu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı
Otomobil markaları geçtiğimiz aylarda yeni modellerini duyurdu ve artık bu araçlar yavaş yavaş yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni araçlar içinde hibrit ve elektrikli modellerin sayısı da yüksek. Üreticiler, elektrikli modellere ağırlık veriyor, ayrıca yeni projeler de yolda. Bu gelişmelerle birlikte markalar, bazı mevcut modellerin de fişini çekme kararı aldı. Yavaş yavaş söz konusu arabaların üretimi sonlandırılıyor. Peki artık üretilmeyecek olan otomobil modelleri hangileri? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.04.2020
14:30
Güncelleme Tarihi: 30.04.2020
14:42
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