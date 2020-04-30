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Haberler Galeri Bu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı

Bu arabaların fişleri çekildi! devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı

markaları geçtiğimiz aylarda yeni modellerini duyurdu ve artık bu araçlar yavaş yavaş yollara çıkmaya hazırlanıyor. Yeni araçlar içinde hibrit ve elektrikli modellerin sayısı da yüksek. Üreticiler, elektrikli modellere ağırlık veriyor, ayrıca yeni projeler de yolda. Bu gelişmelerle birlikte markalar, bazı mevcut modellerin de fişini çekme kararı aldı. Yavaş yavaş söz konusu arabaların üretimi sonlandırılıyor. Peki artık üretilmeyecek olan otomobil modelleri hangileri? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 14:30 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 14:42
Bu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı

Otomotiv devleri bazı eski modellerini piyasadan çekip, üretimlerini sonlandırıyor. 2020'de üretilmeyecek olan araçların listesi açıklandı.

Bu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı

Alfa Romeo MiTo

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Bu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı

Ford C-Max

Bu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı

Ford Grand C-Max

Bu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı

Infiniti Q50 Hybrid

Bu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı

Opel Adam

Bu arabaların fişleri çekildi! Otomobil devleri 2020'de üretilmeyecek modelleri açıkladı

Opel Cascada

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