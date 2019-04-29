Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...
Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...
Bir araba satın alırken yetkili servisinden, yedek parçasına, motorundan rengine ve daha birçok noktaya kadar dikkat ediliyor. Ama çok çok önemli bir konu daha var! Bir arabanın ne kadar yakıt harcadığı araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor. Eski model araçlar daha çok yakıt tüketiyordu, ancak teknolojinin gelişmesi ve otomobil üreticilerinin teknolojiyi araçlarına entegre etmesiyle birlikte yakıt tüketimi düşürüldü.
Giriş Tarihi: 29.04.2019
16:41
Güncelleme Tarihi: 29.04.2019
17:24