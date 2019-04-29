Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...

Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...

Bir araba satın alırken yetkili servisinden, yedek parçasına, motorundan rengine ve daha birçok noktaya kadar dikkat ediliyor. Ama çok çok önemli bir konu daha var! Bir arabanın ne kadar harcadığı satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor. Eski model araçlar daha çok yakıt tüketiyordu, ancak teknolojinin gelişmesi ve üreticilerinin teknolojiyi araçlarına entegre etmesiyle birlikte yakıt tüketimi düşürüldü.

Giriş Tarihi: 29.04.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 17:24
Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...

İşte en az yakan benzinli arabalar listesi! 2019 listesinde bakın hangi modeller var...

Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...

Hyundai i10 1.0 Style

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...

Fiat Panda 1.2 Pop

Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...

Dacia Sandero Stepway 0.9 Turbo

Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...

Fiat Punto 1.2 Popstar

Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...

Ford Fiesta 1.25 Trend

Bu araçlar benzini adeta kokluyor! En az yakan benzinli arabalar hangileri? 2019 listesi açıklandı...

Dacia Logan MCV 1.2 Ambiance

BİZE ULAŞIN