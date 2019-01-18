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  • Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar listesi açıklandı

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar listesi açıklandı

Bir satın alırken yetkili servisinden, yedek parçasına, motorundan rengine ve daha birçok noktaya kadar dikkat ediliyor. Ama çok çok önemli bir konu daha var! Bir arabanın ne kadar yakıt harcadığı araç satın almak isteyenlerin en çok ilgilendiği kriterlerin başında geliyor. model araçlar daha çok yakıt tüketiyordu, ancak teknolojinin gelişmesi ve üreticilerinin teknolojiyi araçlarına entegre etmesiyle birlikte yakıt tüketimi düşürüldü. İşte en az yakan ve benzinli arabalar listesi. hangi model ne kadar yakıt tüketiyor...

Giriş Tarihi: 18.01.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 18.01.2019 15:48
Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar listesi açıklandı

İşte o modeller...

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar listesi açıklandı

Citroen C3 1.6 Picasso EHDI 92HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.8 litre

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Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar listesi açıklandı

Toyota Prius 1.8 CVT 99HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar listesi açıklandı

Fiat Punto 1.3 Multijet 95HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar listesi açıklandı

1.3 95HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar listesi açıklandı

1.6 SC 95HP

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

Bu araçlar yakıtı adeta kokluyor! En az yakan arabalar listesi açıklandı

BMW 1 116D

Yakıt tipi:
Ortalama yakıt Tüketimi(100km): 4.7 litre

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