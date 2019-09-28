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  • Bu model Mercedes'in bile aklına gelmedi! Mercedes arabasını canavara dönüştürdü! Görenler şoke oldu

Bu model 'in bile aklına gelmedi! arabasını canavara dönüştürdü! Görenler şoke oldu

Eski araçların yenilenmesine televizyonda, internette ve hatta belki çevrenizde bile denk gelmişsinizdir. Birçok örneği mevcut. Ancak bazı kişiler ise işi biraz daha ileri götürüp, aracı yenilemekle kalmıyor, hatta farklı bir modele çeviriyor. Rus bir mühendis de böyle bir işe imza attı. Mühendis uzun zamandır marka bir araç kullanıyordu. Arabasında yenileme yapmak istedi, ancak bu fikrini değiştirdi ve aracını bambaşka bir modele çevirdi. 'in son halini görenler ise şaşkına döndü!

Giriş Tarihi: 28.09.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2019 15:10
Bu model Mercedes'in bile aklına gelmedi! Mercedes arabasını canavara dönüştürdü! Görenler şoke oldu

'da yaşayan makine mühendisi Ilya Belyakov, aracını en başta yenilemek istedi. Bu konuda birkaç adım attı, fakat daha sonra bu yenileme işini farklı boyuta taşıdı. Arabasını değiştiren, yepyeni bir model ortaya çıkardı.

Bu model Mercedes'in bile aklına gelmedi! Mercedes arabasını canavara dönüştürdü! Görenler şoke oldu

Rus mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı.

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Bu model Mercedes'in bile aklına gelmedi! Mercedes arabasını canavara dönüştürdü! Görenler şoke oldu

Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok.

Bu model Mercedes'in bile aklına gelmedi! Mercedes arabasını canavara dönüştürdü! Görenler şoke oldu

Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

Bu model Mercedes'in bile aklına gelmedi! Mercedes arabasını canavara dönüştürdü! Görenler şoke oldu

Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.

Bu model Mercedes'in bile aklına gelmedi! Mercedes arabasını canavara dönüştürdü! Görenler şoke oldu

Özel yarışmalarda bir çok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini taşıyan bu özel modeli bir otomobilin baştan aşağı değişip, geldiği son noktayı gösteriyor.

Bu model Mercedes'in bile aklına gelmedi! Mercedes arabasını canavara dönüştürdü! Görenler şoke oldu
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