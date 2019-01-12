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  • Bu otomobiller 2019'da üretilmeyecek! Bakın hangi modellerin fişleri çekiliyor...

Bu otomobiller 2019'da üretilmeyecek! Bakın hangi modellerin fişleri çekiliyor...

devleri 2019'da yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her bir markanın birbirinden iddialı ve dikkat çekici araçları var. Bu sene otomotiv piyasasında sert bir rekabet yaşanacak görünüyor. Madalyonun başka bir yüzü daha var, çünkü markalar bazı modellerini piyasadan çekiyor ve üretimlerine son veriyor.

Giriş Tarihi: 12.01.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 12.01.2019 11:42
Bu otomobiller 2019'da üretilmeyecek! Bakın hangi modellerin fişleri çekiliyor...

İşte 2019 yılında üretimine son verilecek olan otomobiller...

Bu otomobiller 2019'da üretilmeyecek! Bakın hangi modellerin fişleri çekiliyor...

MiTo

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Bu otomobiller 2019'da üretilmeyecek! Bakın hangi modellerin fişleri çekiliyor...

Ford C-Max

Bu otomobiller 2019'da üretilmeyecek! Bakın hangi modellerin fişleri çekiliyor...

Ford Grand C-Max

Bu otomobiller 2019'da üretilmeyecek! Bakın hangi modellerin fişleri çekiliyor...

Infiniti Q50 Hybrid

Bu otomobiller 2019'da üretilmeyecek! Bakın hangi modellerin fişleri çekiliyor...

Opel Adam

Bu otomobiller 2019'da üretilmeyecek! Bakın hangi modellerin fişleri çekiliyor...

Opel Cascada

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