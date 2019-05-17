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Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi

devleri yeni modellerini arka arkaya tanıttı ve resmi olarak duyurulması beklenen başka da var. İlerleyen günlerde daha fazla olacak tanıtım olacak. Her bir otomobil üreticisinin iddialı ve dikkat çekici yeni araçları var. Bu araçlar teknolojiyi de arkalarına almış durumda. Yeni otomobiller piyasadaki yerini almaya hazırlanırken, otomotiv üreticileri de bazı modellerini sonlandırma kararı aldı. Yavaş yavaş bazı modellerin üretimi sonlandırılıyor. İşte söz konusu modeller...

Giriş Tarihi: 17.05.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 17.05.2019 16:20
Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi

üreticileri arasında bu sene sert rekabet yaşanacak görünüyor. tanıtılmaya ve piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen otomobil fuarlarında yeni modeller görücüye çıkmıştı. Bu durumla birlikte markalar, bazı eski modellerini piyasadan çekip, üretimlerini sonlandırıyor. 2019'da üretilmeyecek olan araçların listesi açıklandı.

Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi

MiTo

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Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi

Ford C-Max

Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi

Ford Grand C-Max

Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi

Infiniti Q50 Hybrid

Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi

Opel Adam

Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi

Opel Cascada

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