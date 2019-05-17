Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi
Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi
Otomotiv devleri yeni modellerini arka arkaya tanıttı ve resmi olarak duyurulması beklenen başka yeni araçlar da var. İlerleyen günlerde daha fazla olacak tanıtım olacak. Her bir otomobil üreticisinin iddialı ve dikkat çekici yeni araçları var. Bu araçlar teknolojiyi de arkalarına almış durumda. Yeni otomobiller piyasadaki yerini almaya hazırlanırken, otomotiv üreticileri de bazı modellerini sonlandırma kararı aldı. Yavaş yavaş bazı modellerin üretimi sonlandırılıyor. İşte söz konusu modeller...
Giriş Tarihi: 17.05.2019
15:57
Güncelleme Tarihi: 17.05.2019
16:20