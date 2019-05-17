Bu arabalar artık olmayacak! İşte 2019'da üretilmeyecek otomobil modelleri listesi

Otomotiv üreticileri arasında bu sene sert rekabet yaşanacak görünüyor. Yeni araçlar tanıtılmaya ve piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen otomobil fuarlarında yeni modeller görücüye çıkmıştı. Bu durumla birlikte markalar, bazı eski modellerini piyasadan çekip, üretimlerini sonlandırıyor. 2019'da üretilmeyecek olan araçların listesi açıklandı.