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  • Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı

Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı

devleri 2019'da yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her bir markanın birbirinden iddialı ve dikkat çekici araçları var. Bu sene otomotiv piyasasında sert bir rekabet yaşanacak görünüyor. Madalyonun başka bir yüzü daha var, çünkü markalar bazı modellerini piyasadan çekiyor ve üretimlerine son veriyor.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 13:42
Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı

İşte 2019 yılında üretimine son verilecek olan otomobiller...

Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı

MiTo

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Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı

Ford C-Max

Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı

Ford Grand C-Max

Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı

Infiniti Q50 Hybrid

Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı

Opel Adam

Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı

Opel Cascada

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