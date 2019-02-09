Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı
Bu otomobillerin fişi çekiliyor! Üretilmeyecek modellerin listesi açıklandı
Otomotiv devleri 2019'da yeni modellerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Her bir markanın birbirinden iddialı ve dikkat çekici araçları var. Bu sene otomotiv piyasasında sert bir rekabet yaşanacak görünüyor. Madalyonun başka bir yüzü daha var, çünkü markalar bazı modellerini piyasadan çekiyor ve üretimlerine son veriyor.
Giriş Tarihi: 09.02.2019 13:31 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 13:42