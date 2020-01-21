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Bu sene çıkacak modelleri! 2020'nin yeni arabaları

üreticileri yeni modellerini geçtiğimiz aylarda tanıttı. Özellikleri ve tasarımlarıyla dikkat çeken yeni otomobiller, satışa çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl 'de yollara birçok yeni model gelmesi planlanıyor. Hibrit ve elektrikli versiyonlar dikkat çekecek. İşte 2020'de çıkacak olan otomobiller...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 10:04 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:18
Bu sene çıkacak otomobil modelleri! 2020'nin yeni arabaları

Geçtiğimiz aylar içinde yeni otomobiller tanıtıldı. Hibrit ve elektrikli modeller ön plana çıktı. Teknolojinin son nimetlerinden yararlanan yeni modeller artık yollara çıkmaya hazırlanıyor. Bu sene çıkacak olan yeni modelleri listeledik.

Bu sene çıkacak otomobil modelleri! 2020'nin yeni arabaları

AUDI Q3

1,5 lt'lik benzinli motorla ithal edilecek Q3 modelinde özellikle iç mekanda olumlu değişiklikler ön planda.

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Bu sene çıkacak otomobil modelleri! 2020'nin yeni arabaları

AUDI Q3 SPORTBACK

Standart versiyondan birkaç ay sonra gelecek olan Sportback, motor ve iç donanımları aynı.

Bu sene çıkacak otomobil modelleri! 2020'nin yeni arabaları

AUDI e-tron

Audi'nin ilk elektrikli modeli yılın ilk yarısında 'de. 500 km civarında menzili var.

Bu sene çıkacak otomobil modelleri! 2020'nin yeni arabaları

AUDI A1

Küçük Audi hem standart hemde yerden yüksek versiyonuyla yılın ilk yarısında geliyor.

Bu sene çıkacak otomobil modelleri! 2020'nin yeni arabaları

BMW 2 GRAN COUPE

1.5 lt'lik benzinli ve dizel motorlar var.2.0 lt'lik M235 versiyonu siparişiyle getirilecek. İç mekan 1. serisi ile aynı.

Bu sene çıkacak otomobil modelleri! 2020'nin yeni arabaları

ALFA ROMEO

Şubat ayında gelecek otomobiller 2.0 lt 280 HP'lik benzinli motora sahip.

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