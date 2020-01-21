Bu sene çıkacak otomobil modelleri! 2020'nin yeni arabaları
Bu sene çıkacak otomobil modelleri! 2020'nin yeni arabaları
Otomobil üreticileri yeni modellerini geçtiğimiz aylarda tanıttı. Özellikleri ve tasarımlarıyla dikkat çeken yeni otomobiller, satışa çıkmaya hazırlanıyor. Bu yıl Türkiye'de yollara birçok yeni model gelmesi planlanıyor. Hibrit ve elektrikli versiyonlar dikkat çekecek. İşte 2020'de çıkacak olan otomobiller...
Giriş Tarihi: 21.01.2020
10:04
Güncelleme Tarihi: 21.01.2020
10:18
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