HaberlerGaleriCanı sıkıldı Mercedes arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...
Canı sıkıldı Mercedes arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...
Eski veya hurda arabaların yenilenmesi projeleri son yıllarda oldukça popüler oldu. Sosyal medyada bu tür paylaşımları sıklıkla görüyoruz. Kimi insanlar arabasını en ince noktasına kadar yenileyip, aracını orijinal haline çeviriyor. Kimileri ise bambaşka bir model ortaya çıkartıyor. Genç bir makine mühendisi Mercedes 450SL Shooting Brake modeline sahipti. Aslında araba iyi durumdaydı, fakat makine mühendisi arabasını yenilemek istedi ve ortaya yepyeni bir model çıkardı.
Giriş Tarihi: 25.04.2020
11:35
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
11:41
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