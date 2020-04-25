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Canı sıkıldı arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...

Eski veya hurda arabaların yenilenmesi projeleri son yıllarda oldukça popüler oldu. Sosyal medyada bu tür paylaşımları sıklıkla görüyoruz. Kimi insanlar arabasını en ince noktasına kadar yenileyip, aracını orijinal haline çeviriyor. Kimileri ise bambaşka bir model ortaya çıkartıyor. Genç bir makine mühendisi 450SL Shooting Brake modeline sahipti. Aslında araba iyi durumdaydı, fakat makine mühendisi arabasını yenilemek istedi ve ortaya yepyeni bir model çıkardı.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 11:41
Canı sıkıldı Mercedes arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...

1979 model olan 450SL Shooting Brake aslında iyi durumdaydı. Motorunda veya kaputunda bir sorunu yoktu. Buna rağmen aracın sahibi otomobili yenilemek istedi.

Canı sıkıldı Mercedes arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...

Otomobil şimdiye kadar 230 bin kilometre yol yapmıştı.

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Canı sıkıldı Mercedes arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...

Makine mühendisi aracının gövesini kesti, biçti ve kaynakladı. Böylece aracı iki kapılı wagon modeline dönüştürdü.

Canı sıkıldı Mercedes arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...

Tabii ki arabasını yeniden boyadı.

Canı sıkıldı Mercedes arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...

Ayrıca genç mühendis araca 18 inç'lik jantlar ekledi.

Canı sıkıldı Mercedes arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...

Aracın sadece dışı değil içi de operasyon geçirdi.

Canı sıkıldı Mercedes arabasını baştan aşağı değiştirdi! 41 yıllık araç bakın ne hale geldi...

Camlar yenilendi.

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