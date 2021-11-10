Ekonomide robotların ayak sesleri Kovid-19 salgını ile arttı

ENDÜSTRİYEL ROBOTLARDA EN BÜYÜK PAZAR ASYA

Asya, endüstriyel robotlar için dünyanın en büyük pazarı olmayı sürdürürken, 2020'de devreye alınan tüm robotların yüzde 71'inin Asya'da olduğu belirtiliyor.

Çin, 168 bin 400 robotla geçen yıl en fazla robot satın alan ülke olurken, ülkedeki fabrikalardaki robot sayısının 943 bin 223 adede ulaştığı aktarılıyor. Çin'de bu yıl ise 1 milyon eşiğinin aşılması bekleniyor.

Dünyanın otomasyon ekonomisine liderlik etmek için benzersiz bir konumda bulunan Çin'de, büyük bir iş gücü olmasına rağmen son 20 yılda işçilik maliyetlerinin 10 kat arttığı biliniyor. Dünyanın fabrikası Çin, yüksek kaliteli ürünlerde imalat sektörünü otomatikleştirmek için çabalıyor.