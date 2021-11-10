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Haberler Galeri Ekonomide robotların ayak sesleri Kovid-19 salgını ile arttı
Giriş Tarihi: 10.11.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 16:39

Ekonomide robotların ayak sesleri Kovid-19 salgını ile arttı

Teknolojik gelişme ve üretim yapısındaki dönüşümle birlikte endüstriyel robotların sayısı hızla artarken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu iş gücü sıkıntıları ve artan ücretler, üreticileri daha önce hiç olmadığı kadar robotlara yönelmeye zorluyor.

Ekonomide robotların ayak sesleri Kovid-19 salgını ile arttı

Kovid-19 salgının başlangıcından bu yana birçok sektörde insanlar arası teması en aza indirmeye yönelik önlemler alınırken, ekonomik faaliyetlerdeki otomasyonun ivme kazanması da dikkati çekiyor.

Uluslararası Robotik Federasyonu'nun (IFR) verileri, dünya çapındaki fabrikalardaki endüstriyel robotların sayısının 2020 yılı sonunda yüzde 10 artışla 3 milyonu aşarak rekor kırdığını ortaya koyuyor.

Dünya genelinde geçen yıl toplam 384 bin yeni robotun fabrikalara teslim edildiği kayıtlarda yer alıyor.

Ekonomide robotların ayak sesleri Kovid-19 salgını ile arttı

ENDÜSTRİYEL ROBOTLARDA EN BÜYÜK PAZAR ASYA

Asya, endüstriyel robotlar için dünyanın en büyük pazarı olmayı sürdürürken, 2020'de devreye alınan tüm robotların yüzde 71'inin Asya'da olduğu belirtiliyor.

Çin, 168 bin 400 robotla geçen yıl en fazla robot satın alan ülke olurken, ülkedeki fabrikalardaki robot sayısının 943 bin 223 adede ulaştığı aktarılıyor. Çin'de bu yıl ise 1 milyon eşiğinin aşılması bekleniyor.

Dünyanın otomasyon ekonomisine liderlik etmek için benzersiz bir konumda bulunan Çin'de, büyük bir iş gücü olmasına rağmen son 20 yılda işçilik maliyetlerinin 10 kat arttığı biliniyor. Dünyanın fabrikası Çin, yüksek kaliteli ürünlerde imalat sektörünü otomatikleştirmek için çabalıyor.

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Ekonomide robotların ayak sesleri Kovid-19 salgını ile arttı

Robot alımında Çin'i 38 bin 653 robotla Japonya, 30 bin 800 robotla ABD, 30 bin 500 robotla Güney Kore ve 22 bin 300 robotla Almanya izliyor.

Mevcut durumda kullanılan endüstriyel robotların yüzde 70'i otomotiv, elektronik, metal ve makine sanayinde hizmet veriyor.

IFR, 2021'de küresel robot kurulumlarının 2020'ye göre yüzde 13 artarak 435 bine ulaşacağını öngörüyor.

Ekonomide robotların ayak sesleri Kovid-19 salgını ile arttı

İŞ GÜCÜ SIKINTILARI VE ARTAN ÜCRETLER ÜRETİCİLERİ ROBOTLARA YÖNELMEYE ZORLUYOR

Gelişmiş ülkelerde ortalama saatlik ücretler artış gösterirken, gelişmekte olan ülkelerde ise asgari ücretlere yüksek zam çağrıları giderek artıyor.

Kovid-19 salgınının neden olduğu iş gücü sıkıntıları ve artan ücretler, üreticileri daha önce hiç olmadığı kadar robotlara yönelmeye zorluyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) finans yöneticileri ile yaptığı bir anket, işe alımda zorluklarla karşılaşan firmaların üçte birinin çalışanların yerini alacak otomasyonu artırdığını gösteriyor.

Ekonomide robotların ayak sesleri Kovid-19 salgını ile arttı

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ekonomistlerinden David Autor gibi birçok ekonomist, ekonomik krizi ve Kovid-19 salgınını "otomasyona zorlayan bir olay" olarak nitelendiriyor.

MIT'den Prof. Dr. Daron Acemoğlu da otomasyonun devam etmesi halinde iş gücü talebinin yavaşlayacağı, eşitsizliklerin artacağı ve düşük eğitimli birçok işçinin geleceğinin pek iyi olmayacağı konusunda uyarıyor.

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