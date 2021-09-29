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Haberler Galeri "Elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak için çalışıyoruz"
Giriş Tarihi: 29.09.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 15:59

"Elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak için çalışıyoruz"

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Türkiye'nin otomobilinin yollara çıkmasıyla ülkemizde sanayi, bilgi teknolojileri ve elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz" dedi.

AA
Elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak için çalışıyoruz

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalıştıklarını bildirdi.

Elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak için çalışıyoruz

Yılmaz, dijital ortamda düzenlenen Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı'nın (ICCI 2021) açılışında yaptığı konuşmada, 1 Haziran'da Vadeli Elektrik Piyasası'nın açıldığını, cuma günü de Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın devreye gireceğini söyledi.

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Elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak için çalışıyoruz

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, EPDK'nin Türkiye'nin enerji vizyonu için büyük önem taşıyan elektrikli araçlar konusunda yoğun çalışma içinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Türkiye'nin otomobilinin yollara çıkmasıyla ülkemizde sanayi, bilgi teknolojileri ve elektrik piyasası açısından yepyeni bir döneme gireceğiz." dedi.

Elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak için çalışıyoruz

Yılmaz, elektrik piyasasında daha esnek bir dağıtım sistemi ve sistem işletimi yaklaşımının esas olacağını belirterek şöyle devam etti:

"Üzerinde çalıştığımız düzenleyici çerçevenin oluşturulmasında temel düsturumuz, elektrik araç filosunun gelişmesine imkan veren bir anlayışın hakim kılınmasıdır. Kovid-19 salgınının etkileri uzun sürdü ancak bu tip krizler avantajlara dönüşüyor. Daha esnek, rekabetçi, bir nevi evrensel hizmet yükümlülüğü olarak tanımlanabilecek bir anlayışla tüm elektrikli araçlara ayrım gözetmeksizin hizmet vermenin esas olduğu bir piyasanın hukuki altyapısını kurmak ve kurallarını geliştirmek için çalışıyoruz. Dünyadaki bütün iyi uygulama örneklerini inceliyoruz. İlgili paydaşlarla istişare ediyoruz. Bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılması akabinde ikincil düzenlemeleri hızla yürürlüğe koyacağız."

Elektrikli araç piyasasının hukuki altyapısını kurmak için çalışıyoruz

VADELİ DOĞAL GAZ PİYASASI 1 EKİM'DE AÇILIYOR

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nın 1 Ekim'de açılacağını yineleyen Yılmaz, "Bunlar medyada hak ettiği ilgiyi görmese de sektörümüz için tarihi nitelikte adımlar. Türkiye'nin enerji ticaret merkezi olma hedefine ulaşması yolunda çok önemli gelişmeler." değerlendirmesinde bulundu.

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