Emekli mimar yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye’yi turlayacak: Canım nereye isterse oraya gidiyorum

İSTANBUL DIŞINDA HER YERİ GEZEMEYİ PLANLIYOR

Birçok insanın hayalini inat etti ve gerçekleştirdi. Antalya'da, yolcu otobüsünü karavana çeviren emekli mimar Selçuk Aslan (62), Türkiye turuna çıktı. Aslan, Akdeniz'den başladığı turda, İstanbul dışında tüm illeri gezeceğini söyledi.



