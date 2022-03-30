Giriş Tarihi: 30.03.2022 16:01
Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
16:21
Emekli mimar yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye'yi turlayacak: Canım nereye isterse oraya gidiyorum
Emekli oldu Antalya'ya yerleşti ardından hayalini gerçekleştirdi. Yolcu otobüsünü karavana çevirdi. Şimdi hedefinde tüm Türkiye'yi karavanla gezmek var. Antalya'da, yolcu otobüsünü karavana çeviren 62 yaşındaki emekli mimar Selçuk Aslan , Türkiye turuna çıktı. Aslan, Akdeniz'den başladığı turda, İstanbul dışında tüm illeri gezeceğini söyledi. Aslan, "Uzun yıllardır hayalimdi. Emekli olunca bunu hayata geçirmeye karar verdim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Bazen deniz, bazen orman ya da sevdiklerimin yakınında bir yere park ediyorum." dedi.