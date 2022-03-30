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Haberler Galeri Emekli mimar yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye'yi turlayacak: Canım nereye isterse oraya gidiyorum
Giriş Tarihi: 30.03.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 16:21

Emekli mimar yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye'yi turlayacak: Canım nereye isterse oraya gidiyorum

Emekli oldu Antalya'ya yerleşti ardından hayalini gerçekleştirdi. Yolcu otobüsünü karavana çevirdi. Şimdi hedefinde tüm Türkiye'yi karavanla gezmek var. Antalya'da, yolcu otobüsünü karavana çeviren 62 yaşındaki emekli mimar Selçuk Aslan , Türkiye turuna çıktı. Aslan, Akdeniz'den başladığı turda, İstanbul dışında tüm illeri gezeceğini söyledi. Aslan, "Uzun yıllardır hayalimdi. Emekli olunca bunu hayata geçirmeye karar verdim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum. Bazen deniz, bazen orman ya da sevdiklerimin yakınında bir yere park ediyorum." dedi.

Emekli mimar yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye’yi turlayacak: Canım nereye isterse oraya gidiyorum

İSTANBUL DIŞINDA HER YERİ GEZEMEYİ PLANLIYOR

Birçok insanın hayalini inat etti ve gerçekleştirdi. Antalya'da, yolcu otobüsünü karavana çeviren emekli mimar Selçuk Aslan (62), Türkiye turuna çıktı. Aslan, Akdeniz'den başladığı turda, İstanbul dışında tüm illeri gezeceğini söyledi.

Emekli mimar yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye’yi turlayacak: Canım nereye isterse oraya gidiyorum

İstanbul'da yaşayan mimar Selçuk Aslan, 10 yıl önce emekli olup Antalya'ya yerleşti. Çalıştığı süre boyunca karavan yaşantısını hayal eden Aslan, emekli olunca karavan arayışına girişti.

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Emekli mimar yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye’yi turlayacak: Canım nereye isterse oraya gidiyorum

İÇİNİ TAMAMEN KENDİSİ TASARLADI

İstediği büyüklükte, zevkine göre döşenmiş bir karavan bulamayan Aslan, kendi karavanını tasarlamaya karar verdi. Yıllarca yolcu taşıyan bir otobüsü satın alan Selçuk Aslan, içini tamamen kendisi tasarladı.

Emekli mimar yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye’yi turlayacak: Canım nereye isterse oraya gidiyorum

İhtiyaç duyduğu eşyaların tamamını karavana yerleştiren Aslan, fırın, buzdolabı, oturma grubu, tuvalet, çamaşır makinesi ve yatak odasını yerleştirdiği 30 metrekarelik karavanda yaşamaya başladı. 5 ayda bitirilen karavanla Akdeniz sahilinde tura başlayan Aslan'a eşi de zaman zaman eşlik ediyor.

Emekli mimar yolcu otobüsünü karavana çevirdi! Türkiye’yi turlayacak: Canım nereye isterse oraya gidiyorum

"CANIM NEREYE İSTERSE ORAYA GDİİYORUM"

Canının istediği her yere yakıtı doldurup hareket ettiğini belirten Aslan, "Uzun yıllardır hayalimdi. Emekli olunca bunu hayata geçirmeye karar verdim. Canım nereye isterse oraya gidiyorum.

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