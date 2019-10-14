En dayanıklı otomobil modelleri! Bu arabalar 400 bin kilometreden fazla dayanıyor

TOYOTA PRIUS

Kesinlikle en popüler hibrid olmasının yanı sıra Toyota Prius, iş dayanıklılığa gelince de iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Hibrid motoru şu ana dek birçok sefer kendini ispatladı ve bu onu neredeyse Camry kadar iyi bir seçim yapıyor ama ufak bir problemi var. Motoru arızalanmaya başlamadan önce birkaç kere aküyü değiştirmeniz gerekecek. Fahiş akü fiyatları göz önüne alınınca zaten motorun dayanıklılığının bir anlamı kalmıyor. Yine de Prius, bu listede belirtmeye değer bir model.