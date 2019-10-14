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Galeri En dayanıklı otomobil modelleri! Bu arabalar 400 bin kilometreden fazla dayanıyor
En dayanıklı otomobil modelleri! Bu arabalar 400 bin kilometreden fazla dayanıyor
Tüketiciler araba alırken, aracın ne kadar yakıt harcadığı, motor gücü, konforu, servis ağı vs... gibi birçok noktasına dikkat eder. Fakat önemli bir başka kriter daha var, arabanın dayanıklılığı.
Modern tüketici zihniyeti her iki üç yılda bir arabayı değiştirmeye yönelik olsa da, arabalarına verdikleri paranın karşılığını uzun kullanım ile almak isteyen insanlar da hala mevcut.
Giriş Tarihi: 14.10.2019
16:13
Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
16:28
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Herkesin arabası 400.000 kilometreyi geçince bile kullanılacak durumda olmayabiliyor ama aslında böyle arabaları bulmak çok da zor değil. Farklı kategorilerde bu tarz bir dayanıklılığı sahibine sağlayacak birkaç araba modeli halen mevcut. Aşağıda size 400.000 kilometreden daha fazla dayanacak 40 yeni klasik araba modelini sıraladık.
SUBARU FORESTER
Subaru bu modelin ilkini çıkardığından beri Forester çok sevildi. Harika motor seçeneklerinin yanı sıra, şu anki en iyi 4WD sistemine de sahip. Turbo modeller de çok iyi olmasına rağmen doğal emişli motorlar düzenli bakımları yapıldığı takdirde genelde 400.000 kilometreyi aşabiliyor.
VW PASSAT
Avrupa'nın en sevilen aile arabası bu ününü hem pratikliği hem de dayanıklılığına borçlu. Bu, VW Passat'ın her nesli için geçerli ve elbette buna en yeni modeller de dâhil. Dizel motorları zaten arabadaki diğer her şeyden uzun ömürlü oluyor fakat en son çıkan 1.8 Turbo motorları bile neredeyse dizeller kadar dayanıklı.
LEXUS RX350/450H
RX350/450h, işi bir adım daha ileriye götüren Lexus'lardan biri. Hem gazlı hem de hibrid versiyonu dayanıklı oluşuyla biliniyor. Hatta kendi klasındaki en dayanıklı arabalar arasında sayılıyor olmasının da daha fazla satmasında kesinlikle büyük rolü var.
TOYOTA CAMRY
Toyota Camry'yi bu listede tanıtmaya gerek bile yoktur. Bu model, birkaç başka Toyota modeli ile birlikte, on yıllardır alınabilecek en dayanıklı birkaç arabadan biri sayılıyor. Bu noktada Toyota Camry güvenilir ve dayanıklı ulaşım isteyenlere önerilebilecek birkaç mevcut arabadan biri. Gel gelelim bunun ötesinde pek de bir özelliği yok.
TOYOTA PRIUS
Kesinlikle en popüler hibrid olmasının yanı sıra Toyota Prius, iş dayanıklılığa gelince de iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Hibrid motoru şu ana dek birçok sefer kendini ispatladı ve bu onu neredeyse Camry kadar iyi bir seçim yapıyor ama ufak bir problemi var. Motoru arızalanmaya başlamadan önce birkaç kere aküyü değiştirmeniz gerekecek. Fahiş akü fiyatları göz önüne alınınca zaten motorun dayanıklılığının bir anlamı kalmıyor. Yine de Prius, bu listede belirtmeye değer bir model.
AUDI ALLROAD
Audi Allroad'a gelince onun da VW Passat'a benzediğini söyleyebiliriz. Audi A4'ün crossover versiyonu olan model, dayanıklı olduğunu ve düzenli bakımla yüz binlerce kilometre gidebileceğini kanıtlamış durumda. Bu, çoğu motor seçeneği için geçerli.