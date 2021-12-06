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Giriş Tarihi: 06.12.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 09:21

En güvenilir otomobil belli oldu! Ezber bozan liste

En güvenilir otomobil markası hangisi? diye sorulduğunda birçok kişinin aklına ilk gelen markaların başında Tesla ve Volvo olduğu şüphesiz. 1 trilyon dolardan daha büyük bir marka değerine sahip olan Tesla bu konuda rakiplerinin çok önünde ama en güvenilir otomobil sıralamasında durum farklı. Öte yandan İsveç ve güvenilir otomobil kavramlarının hafızalarda uyandırdığı Volvo markası da yine üst sıralamalarda yer bulamadı. Peki Volkswagen, Jeep, Mazda, Honda, Kia, Mercedes, BMC ve daha birçok otomobil devinin bulunduğu listede sıralama ne oldu? İşte cevabı.

En güvenilir otomobil belli oldu! Ezber bozan liste

ABD'Lİ ÜNLÜ ŞİRKET HAZIRLADI!

Dünyanın en güvenilir otomobil markaları belli oldu. Listenin zirvesi ise sürprizlere gebe. ABD'nin yıllık tüketici verilerini değerlendiren Consumer Reports tarafından hazırlanan raporda 100 üzerinden puanlanarak dünyanın en güvenli otomobil markaları belirlendi.

İşte 100 üzerinden markaların aldığı puanlar...

En güvenilir otomobil belli oldu! Ezber bozan liste

Lincoln 18

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En güvenilir otomobil belli oldu! Ezber bozan liste

Tesla 25

En güvenilir otomobil belli oldu! Ezber bozan liste

Jeep 26

En güvenilir otomobil belli oldu! Ezber bozan liste

Genesis 30

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