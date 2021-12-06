En güvenilir otomobil belli oldu! Ezber bozan liste

En güvenilir otomobil markası hangisi? diye sorulduğunda birçok kişinin aklına ilk gelen markaların başında Tesla ve Volvo olduğu şüphesiz. 1 trilyon dolardan daha büyük bir marka değerine sahip olan Tesla bu konuda rakiplerinin çok önünde ama en güvenilir otomobil sıralamasında durum farklı. Öte yandan İsveç ve güvenilir otomobil kavramlarının hafızalarda uyandırdığı Volvo markası da yine üst sıralamalarda yer bulamadı. Peki Volkswagen, Jeep, Mazda, Honda, Kia, Mercedes, BMC ve daha birçok otomobil devinin bulunduğu listede sıralama ne oldu? İşte cevabı.