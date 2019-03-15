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En güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi

alırken ilk baktığımız konusu güvenilir olmasıdır. Herhangi bir kaza durumunda araçta hasar alamdan çıkmak tercihinde en önemli konulardan birisidir. Peki en güvenli otomobiller hangisi? EuroNcap, Avrupa'da piyasaya çıkan yeni modellerin güvenlik testi sonuçlarını açıkladı. İşte dünyanın en güvenilir otomobilleri.

Giriş Tarihi: 15.03.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 18:50
En güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi

Dünyanın en güvenli modelleri belli oldu. Bakın ilk sırada hangisi var...

En güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi

EuroNcap, Avrupa'da piyasaya çıkan yeni modellerin güvenlik testi sonuçlarını açıkladı. Buna göre en yüksek puan alan 5 yıldızlı otomobiller şöyle;

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En güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi

26. FIAT Panda

Yıldız Sayısı: 0

En güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi

25. Jeep Wrangler

Yıldız Sayısı: 1

En güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi

24. Suzuki Jimny

Yıldız Sayısı:3

En güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi

23. Opel Combo

Yıldız Sayısı:4

En güvenilir otomobiller belli oldu! Bakın en güvenlisi hangisi

22. Citroen Berlingo

Yıldız Sayısı:4

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