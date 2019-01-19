En iyi konsept otomobil belli oldu

Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve Detroit Otomobil Fuarı'ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl "en iyi konsept otomobil" ve en iyi iç mekân" ödüllerini Infiniti QX Inspiration Concept'e verdi. Model ayrıca "en yenilikçi renk, grafik ve materyal" kullanımı ödülünü de kazandı.