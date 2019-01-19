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En belli oldu

Infiniti, 'nda tanıttığı ile "en " ve "en iyi iç mekan" ödüllerini kazandı.

Giriş Tarihi: 19.01.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 10:37
En iyi konsept otomobil belli oldu

Otomobil tasarımcılarının bir araya gelmesiyle kurulan ve 'ndaki en iyi tasarımları ödüllendiren EyesOnDesign, bu yıl "en " ve en iyi iç mekân" ödüllerini Infiniti 'e verdi. Model ayrıca "en yenilikçi renk, grafik ve materyal" kullanımı ödülünü de kazandı.

En iyi konsept otomobil belli oldu

üretiminde yer alan otuz baş tasarımcının oylarıyla verilen Eyeson Design Awards, yedi farklı kategoride veriliyor. Verilen bu ödül tasarımların endüstri liderleri tarafından onaylanması olarak değerlendiriliyor.

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En iyi konsept otomobil belli oldu

Infiniti'nin Detroit'te sergilediği , dört tekerlekten çekiş sistemiyle elektrik motorunu bir araya getiren bir SUV. İç tasarımında geleneksel teknikler kullanılan 'te el yapımı materyaller kullanılmış.

En iyi konsept otomobil belli oldu
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En iyi konsept otomobil belli oldu
En iyi konsept otomobil belli oldu
En iyi konsept otomobil belli oldu
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