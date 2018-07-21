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Eski bir tı! Son halini görenler inanamadı

adında bir maceraperest, eski bir ı dönüştürerek "macera makinesi" olarak adlandırdığı bir seyahat arkadaşı yarattı.

Giriş Tarihi: 21.07.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 15:14
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Eski bir tı! Son halini görenler inanamadı
Eski bir ambulanstı! Son halini görenler inanamadı
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Eski bir tı! Son halini görenler inanamadı
Eski bir ambulanstı! Son halini görenler inanamadı

Maceraperest ı sadece 2800 dolara satın almıştı. Ve her şey o zaman başladı...

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Eski bir tı! Son halini görenler inanamadı
Eski bir ambulanstı! Son halini görenler inanamadı

Hani denir ya "Önemli olan yolda olmaktır." diye.

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Eski bir tı! Son halini görenler inanamadı
Eski bir ambulanstı! Son halini görenler inanamadı

Bu cümleyi esas alan Dow, eski ı 6 ay boyunca emek harcayarak istediği hale getirmeyi başardı.

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Eski bir tı! Son halini görenler inanamadı
Eski bir ambulanstı! Son halini görenler inanamadı

Büyük uğraşların sonunda hazır hale gelen "El Salvador" lakaplı , artık ve onun en yakın arkadaşı olan köpeği Dino ile maceradan maceraya koşuyor.

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Eski bir tı! Son halini görenler inanamadı
Eski bir ambulanstı! Son halini görenler inanamadı

Dow, ta yatmaktan sıkılınca ının üzerine kurduğu çadırda uyuyor.

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Eski bir tı! Son halini görenler inanamadı
Eski bir ambulanstı! Son halini görenler inanamadı

ı ile birlikte saatlerce yol giden Dow aracını sevdiği noktalarda kenara çekiyor ve buraların keyfini çıkarıyor.

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