Eski bir ambulanstı! Son halini görenler inanamadı

Ian Dow adında bir maceraperest, eski bir ambulansı dönüştürerek 'macera makinesi' olarak adlandırdığı bir seyahat arkadaşı yarattı. Maceraperest ambulansı sadece 2800 dolara satın almıştı. Ve her şey o zaman başladı... Hani denir ya 'Önemli olan yolda olmaktır.' diye. Bu cümleyi esas alan Dow, eski ambulansı 6 ay boyunca emek harcayarak istediği hale getirmeyi başardı. Büyük uğraşların sonunda hazır hale gelen 'El Salvador' lakaplı araç, artık Ian Dow ve onun en yakın arkadaşı olan köpeği Dino ile maceradan maceraya koşuyor. Dow, araçta yatmaktan sıkılınca ambulansının üzerine kurduğu çadırda uyuyor. Ambulansı ile birlikte saatlerce yol giden Dow aracını sevdiği noktalarda kenara çekiyor ve buraların keyfini çıkarıyor.