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Haberler Galeri Eski kasa Mazda araba sınırları zorladı! Aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Giriş Tarihi: 22.09.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 15:52

Eski kasa Mazda araba sınırları zorladı! Aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Mazda, elektrikli bir marka olma yolunda adımlarını hızlandırdı. Japon üretici, 2030'da üreteceği her 4 otomobilden birinin tamamen elektrikli olmasını planlıyor. Ünlü marka önümüzdeki birkaç sene içinde 10 tanesi hibrit, 3'ü tamamen elektrikli 13 yeni model tanıtmayı planlıyor. Bir yanda Mazda'nın gelecek planları konuşulurken, diğer yandan ise eski kasa bir Mazda gündeme damga vurgu. Eski araç üstünde yapılan değişikliklerle görenleri şaşkına çevirdi.

Eski kasa Mazda araba sınırları zorladı! Aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Bir araç sahibi, eski kasa Mazda'sını yılların yorgunluğunu üzerinden atması ve yenilenmesi için TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı ustalarına emanet etti.

Eski kasa Mazda araba sınırları zorladı! Aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Araç sahibi aracını teslim almaya geldiğinde ise gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

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Eski kasa Mazda araba sınırları zorladı! Aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Aracın görüntülerdeki gibi teslim alınması sonrası ustalar işlemlere tek tek başladı ve aracın yeniden revize edilme süreci de start almış oldu.

Eski kasa Mazda araba sınırları zorladı! Aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

İşte aşama aşama o anlardan kareler...

Eski kasa Mazda araba sınırları zorladı! Aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
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