Giriş Tarihi: 22.09.2021 15:51Güncelleme Tarihi: 22.09.2021 15:52
Eski kasa Mazda araba sınırları zorladı! Aracı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Mazda, elektrikli bir marka olma yolunda adımlarını hızlandırdı. Japon üretici, 2030'da üreteceği her 4 otomobilden birinin tamamen elektrikli olmasını planlıyor. Ünlü marka önümüzdeki birkaç sene içinde 10 tanesi hibrit, 3'ü tamamen elektrikli 13 yeni model tanıtmayı planlıyor. Bir yanda Mazda'nın gelecek planları konuşulurken, diğer yandan ise eski kasa bir Mazda gündeme damga vurgu. Eski araç üstünde yapılan değişikliklerle görenleri şaşkına çevirdi.