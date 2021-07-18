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Haberler Galeri Hibrit canavar Aston Martin Valhalla tanıtıldı! 950 beygir güce sahip!
Giriş Tarihi: 18.07.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 16:39

Hibrit canavar Aston Martin Valhalla tanıtıldı! 950 beygir güce sahip!

İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin sonunda Valhalla'nın üretim modelini resmen duyurdu. Ortadan motorlu hibrit araçta, 4.0 litrelik V8 ve iki elektrik motoru yer alıyor. 950 beygirlik güce sahip Aston Martin Valhalla, 2.5 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkıyor. Araç tasarımı ve diğer özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Aston Martin Valhalla hakkındaki tüm detaylar...

Hibrit canavar Aston Martin Valhalla tanıtıldı! 950 beygir güce sahip!

Mercedes-AMG kaynaklı V8 ünite tek başına 7200 dev/dak'da 750 beygir güç üretiyor ve arka tekerleklere güç veriyor. Elektrik motorlarının da biri ön aksta diğeri arka aksta konumlandırılmış. Aston Martin Valhalla sadece elektrikli sürüş modunda da kullanılabiliyor fakat bu durumda gücün tamamı ön tekerleklere aktarılıyor. Diğer senaryolarda elektrik gücü akslar arasında dağıtılıyor.

Hibrit canavar Aston Martin Valhalla tanıtıldı! 950 beygir güce sahip!

Aston Martin Valhalla'da markaya özel olarak geliştirilen 8 ileri çift kavramalı şanzıman bulunuyor. Söz konusu şanzımanda geri vites dişlisi bulunmuyor. Bunun yerine tıpkı McLaren Artura'da olduğu gibi elektrik motorundan faydalanılmış. Öte yandan yol tutuşu artırmak adına arka aksta bulunan elektronik limitli kaydırmalı diferansiyel de özellikler arasında.

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Hibrit canavar Aston Martin Valhalla tanıtıldı! 950 beygir güce sahip!

Yapılan açıklamaya göre V8 ünite ve elektrik motorları optimum güç aktarımı adına aynı anda farklı viteslerde çalışabiliyor. Bu da İngiliz süper otomobilin 1000 Nm tork değerine ulaşmasını sağlıyor. Söz konusu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlayan Aston Martin Valhalla'nın azami hızı da 330 km/s. Saf elektrikli sürüş modunda en fazla 130 km/s hıza çıkabilen otomobilin bataryası 15 kilometreye kadar menzile imkan tanıyor.

Hibrit canavar Aston Martin Valhalla tanıtıldı! 950 beygir güce sahip!

Karbon fiber gövdeye sahip otomobilin kuru ağırlığı 1550 kilogram. Araçta 241 km/s hızda 600 kg yere basma kuvveti uygulayan gelişmiş aktif aerodinamik ögeler mevcut. Adaptif amortisörlere sahip F1 stili pushrod ön süspansiyonunda bulunduğu araçta 'brake by wire' teknolojisine sahip karbon seramik frenler de özellikler arasında. Lastikler de Michelin tarafından bu araca özel olacak şekilde tasarlanmış.

Hibrit canavar Aston Martin Valhalla tanıtıldı! 950 beygir güce sahip!

Aston Martin Valhalla'nın üretim versiyonu tanıtılmış olsa da üretim bandına çıkacağı tarih veya fiyatı gibi bilgiler henüz açıklanmış değil.

(Donanımhaber)

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