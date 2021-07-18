Hibrit canavar Aston Martin Valhalla tanıtıldı! 950 beygir güce sahip!

Yapılan açıklamaya göre V8 ünite ve elektrik motorları optimum güç aktarımı adına aynı anda farklı viteslerde çalışabiliyor. Bu da İngiliz süper otomobilin 1000 Nm tork değerine ulaşmasını sağlıyor. Söz konusu değerlerle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 2.5 saniyede tamamlayan Aston Martin Valhalla'nın azami hızı da 330 km/s. Saf elektrikli sürüş modunda en fazla 130 km/s hıza çıkabilen otomobilin bataryası 15 kilometreye kadar menzile imkan tanıyor.