Giriş Tarihi: 18.07.2021 16:32Güncelleme Tarihi: 18.07.2021 16:39
Hibrit canavar Aston Martin Valhalla tanıtıldı! 950 beygir güce sahip!
İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin sonunda Valhalla'nın üretim modelini resmen duyurdu. Ortadan motorlu hibrit araçta, 4.0 litrelik V8 ve iki elektrik motoru yer alıyor. 950 beygirlik güce sahip Aston Martin Valhalla, 2.5 saniyede 0'dan 100 km'ye çıkıyor. Araç tasarımı ve diğer özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte Aston Martin Valhalla hakkındaki tüm detaylar...