HaberlerGaleriHonda'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar
Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:48Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 15:51
Honda'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar
Honda sonunda bombayı patlattı ve yeni Honda Civic Sedan'ı resmen tanıttı. Aslında aylar önce yeni Civic Sedan'ın prototipi duyrulmuştu, fakat üretim modelinde bazı değişiklikler olacağı açıklanmıştı. Sonuç olarak 2022 model Honda Civic Sedan kendini göstermiş oldu. Japon otomotiv devi yeni Civic Sedan'ın üretimine yoğunlaşmış durumda. Fakat Tokyo merkezli üretici dikkat çekici başka bir modele daha imza attı. Bu modelden dünyada sadece bir tane var. Araca milyon doları bulan teklifler bile yapıldı. Honda ise ise bu teklifleri geri çevirdi. İşte ünlü markanın özel aracı...