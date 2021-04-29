Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Honda'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar
Giriş Tarihi: 29.04.2021 15:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 15:51

'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar

sonunda bombayı patlattı ve yeni 'ı resmen tanıttı. Aslında aylar önce yeni 'ın prototipi duyrulmuştu, fakat üretim modelinde bazı değişiklikler olacağı açıklanmıştı. Sonuç olarak 2022 model Honda Civic Sedan kendini göstermiş oldu. otomotiv devi yeni Civic Sedan'ın üretimine yoğunlaşmış durumda. Fakat merkezli üretici dikkat çekici başka bir modele daha imza attı. Bu modelden dünyada sadece bir tane var. Araca milyon doları bulan teklifler bile yapıldı. Honda ise ise bu teklifleri geri çevirdi. İşte ünlü markanın özel aracı...

Honda'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar

1972'den beridir üretimde olan Civic, 'nın en sevilen ve ilgi gören modellerinden biri. Kimine göreyse Honda'nın şimdiye kadar çıkardığı en iyi seri Civic. Sonunda yeni resmen ortaya çıktı. Önceki modele göre daha sade tasarıma sahip olan 2022 model , birçok teknolojiyi de içeriğinde barındırıyor. Fakat Honda'nın kendi imzasını taşıyan modifiyeli bir Civic modeli daha bulunuyor.

Honda'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar

Civic Type R modelini farklı bir şekilde modifiye ettiler. Ortaya ise Type R Pickup çıktı. Konsept olarak hazırlanan bu araç oldukça ilgi çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Honda'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar

İngiltere, standart modelin piyasaya sürülmesinden yaklaşık bir yıl sonra Honda Civic Type R Pickup Truck Concept modelini ortaya çıkardı.

Honda'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar

Bu araç Swindon'daki üretim tesisinde 'nın Ürün Mühendisliği bölümünden olan uzman bir ekip tarafından P Projesi adı altında geliştirildi. Standart modelin modifiyeli hali olan araç, en hızlı Pickup'lardan biri.

Honda'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar

Ekip konsepti oluşturmak için bir ön üretim modelinden yararlandı. Araç 0'dan 100 km'ye 6 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı ise 265 km.

SON DAKİKA