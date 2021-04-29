Honda'nın bu arabasından başka bir tane daha yok! Milyon dolar teklif edildi ama satmadılar

1972'den beridir üretimde olan Civic, Honda'nın en sevilen ve ilgi gören modellerinden biri. Kimine göreyse Honda'nın şimdiye kadar çıkardığı en iyi seri Civic. Sonunda yeni Honda Civic Sedan resmen ortaya çıktı. Önceki modele göre daha sade tasarıma sahip olan 2022 model Civic Sedan, birçok teknolojiyi de içeriğinde barındırıyor. Fakat Honda'nın kendi imzasını taşıyan modifiyeli bir Civic modeli daha bulunuyor.