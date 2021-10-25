İkinci el online oto pazarında eylülde en çok satılanlar belli oldu

PASSAT İLK SIRADA
Geçen ay 2.el online binek araç pazarında toplam 94 bin 333 satış gerçekleşti.
İkinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
VW Passat 4 bin 550 satışla eylül ayının en çok satılan modeli olurken, bunu 3 bin 984 adetle Renault Clio, 3 bin 698 adetle Renault Megane, 3 bin 19 adetle Ford Focus, 2 bin 868 adetle Opel Astra, 2 bin 558 adetle Fiat Egea, 2 bin 443 adetle VW Golf, 2 bin 405 adetle Toyota Corolla, 2 bin 305 adetle BMW 3 Serisi ve 2 bin 205 adetle VW Polo izledi.
Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32 sini oluşturdu.