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İşte ’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var

Son dakika gelen habere göre otomobil rakamları belli oldu. Distribütörleri Derneği ayına ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Otomobil alanında liderliği Temmuz'da Fiat sırtladı. Sadece 1 adet satış yapan marka da var. İşte merak edilen o rakamlar...

Giriş Tarihi: 06.08.2020 08:26 Güncelleme Tarihi: 06.08.2020 08:46
İşte Temmuz’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan fabrikaların açılmasıyla birlikte otomobil satın alma eğilimi de artışa geçti. Üretilen otomobilleri satışa koyan markalar ayında toplamda 69 bin 427 otomobil satışı gerçekleştirdi.

İşte Temmuz’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var

Distribütörleri Derneği satışların istatistiklerini ortaya çıkardı.

İşte markalara göre en çok satılan otomobiller

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İşte Temmuz’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var

Volkswagen 4589 adet

İşte Temmuz’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var

Citroen 1698 adet

İşte Temmuz’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var

Subaru 83 adet

İşte Temmuz’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var

Toyota 3170 adet

İşte Temmuz’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var

Fiat 12263 adet

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