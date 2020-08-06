HaberlerGaleriİşte Temmuz’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var
İşte Temmuz’da en çok tercih edilen otomobil markaları! Sadece 1 tane satan da var
Son dakika gelen habere göre otomobil satış rakamları belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği Temmuz ayına ilişkin satış rakamlarını açıkladı. Otomobil alanında liderliği Temmuz'da Fiat sırtladı. Sadece 1 adet satış yapan marka da var. İşte merak edilen o rakamlar...
Giriş Tarihi: 06.08.2020
08:26
Güncelleme Tarihi: 06.08.2020
08:46
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