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sigara yanığı mı var? nasıl tamir ediliyor

Giriş Tarihi: 04.02.2019 08:44 Güncelleme Tarihi: 04.02.2019 08:47
Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Otomobil, ev veya iş yerlerindeki koltuklarda sigara yanıkları olabiliyor. Eski görüntüsüne kavuşturmak ise oldukça basit.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Otomobillerin bir çoğunda özensiz kullanım nedeniyle sigara yanıkları bulunur.

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Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Otomobilin sahibi, eşi, arkadaşı tarafından yapılan sigara yanıklarının çaresi var.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Yetkili servislere gidildiğinde komple koltuğun değiştirilmesi tavsiye edilir ancak bu durum hiç de ucuz değildir.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Sigara yanığını gidermenin birkaç yöntemi mevcut.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Kumaş ya da deri koltuklardaki yanıklar dolgu yöntemiyle tamir edilebiliyor.

Koltuğunuzda sigara yanığı mı var? Bakın nasıl tamir ediliyor

Öncelikle bölge yanıklardan ve sertleşen parçalardan temizlenir.

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