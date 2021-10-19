Giriş Tarihi: 19.10.2021 08:56Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 08:57
Magirus minibüsünün son hali şaşkına çevirdi! Türkiye'de bir döneme adeta damga vurmuştu
Yıllardır Türkiye'de minibüs denince akla ilk gelen Magirus olmuştur. Adeta bir dönemin efsanesi oldu Magirusler. Türk halkının kendisiyle geçmişi çok eskiye dayanıyor. Nesiller adeta onunla büyüdü denebilir. Bu popüler minibüslerin kendi jargonu ve dili bile vardı. Yolcu ve şoförlerin kullandığı o sözler herkesin hafızasına kazındı. Onu balık istifi ve şoförler için her zaman 'Arkadaki boşluklara geçelim!' sözlerinin kahramanı olarak tanıdık. Bu nedenle de Magirus minibüsler için en azından Türkiye'de bir efsane olduğunu söylemek herhalde abartı olmaz. İşte dört arkadaş bu durumu başka bir seviyeye taşıdı ve kafa kafaya verdi. Efsane Magirus minibüsü bakın ne hale getirdi. Peki son hali nasıl oldu? İşte o şaşkına çeviren görüntüler...