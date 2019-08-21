Mazda3 resmen büyüledi! İşte son hali...

Mazda'nın ismi son günlerde gündemde sıklıkla yer alıyor. Mazda2'nin dördüncü jenerasyonu birkaç senedir piyasada olmasına rağmen bu modele makyaj yapıldı. Resmen tanıtıldı. Tasarımda Mazda3'ten alınan bazı detaylar da kendini belli ediyor. Mazda3'ten bahsetmişken kısa süre önce 25 bin Mazda3 geri çağırıldı. Yeni Mazda3'lerin bazılarında bijon gevşeme sorunu olduğu ortaya çıktı. Japon üretici hemen duruma müdahale etti. Yeni Mazda3 tasarım ve diğer birçok noktada başarılı bir hatchback. Ancak Mazda3 popüler bir seri ve eski modeller de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bunun bir örneği de Türkiye'de yaşandı.
Giriş Tarihi: 21.08.2019
09:10
Güncelleme Tarihi: 21.08.2019
09:11