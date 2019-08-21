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resmen büyüledi! İşte son hali...

'nın ismi son günlerde gündemde sıklıkla yer alıyor. Mazda2'nin dördüncü jenerasyonu birkaç senedir piyasada olmasına rağmen bu modele makyaj yapıldı. Resmen tanıtıldı. Tasarımda 'ten alınan bazı detaylar da kendini belli ediyor. Mazda3'ten bahsetmişken kısa süre önce 25 bin Mazda3 geri çağırıldı. Mazda3'lerin bazılarında bijon gevşeme sorunu olduğu ortaya çıktı. Japon üretici hemen duruma müdahale etti. Yeni Mazda3 tasarım ve diğer birçok noktada başarılı bir hatchback. Ancak Mazda3 popüler bir seri ve eski modeller de kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Bunun bir örneği de 'de yaşandı.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 09:10 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 09:11
Mazda3 resmen büyüledi! İşte son hali...

marka otomobilini ustalara emanet edip gitti döndüğünde gözlerine inanamadı! Genç adam eski model bir 'e sahipti. TRT'de yayınlanan Yüzde 100 Oto programında araçların muhteşem şekilde yenilendiğini görünce başvurdu. Otomobilini Türk ustalara emanet edip giden genç adam otomobilinin son halini görünce gözlerine inanamadı.

Mazda3 resmen büyüledi! İşte son hali...

İşte kare kare o şaşırtan değişim!

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Mazda3 resmen büyüledi! İşte son hali...
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Mazda3 resmen büyüledi! İşte son hali...
Mazda3 resmen büyüledi! İşte son hali...
Mazda3 resmen büyüledi! İşte son hali...
Mazda3 resmen büyüledi! İşte son hali...
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