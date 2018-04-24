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akıllı teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor

Alman üreticisi son günlerde 2018 modeliyle gündeme geliyor. 'nda tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili bazı sızıntılar gerçekleşti. Diğer yandan Mercedes, sağ gösterip sol vuracak görünüyor. Şirket yeni A Serisi Sedan ile gündemi meşgul ederken, diğer yandan mart ayında duyurduğu yeni teknolojisini de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 24.04.2018 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 13:10
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akıllı teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor
Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor

larında yepyeni bir dönem başlıyor. Almanların geliştirdiği yeni bir teknoloji sayesinde hava karardığı anda yolda bakın neler göreceksiniz?

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akıllı teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor
Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor

LED ızgarası formundaki tasarımını ilk olarak 2015'te F 015 adını taşıyan araştırma aracında göstermişti.

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akıllı teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor
Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor

Ancak şirketin yeni dijital ışıkları, LED ızgarasından daha net ve açık bir aydınlatma vadediyor.

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akıllı teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor
Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor

HD kalitesinde aydınlatma sunan larda 1 milyondan fazla piksel bulunuyor ve sistem in önünün ne kadar aydınlatılacağını kontrol edilebiliyor.

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akıllı teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor
Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor

larda parlaklık seviyesinin ayarlanmasında kullanılan sensörler bulunuyor. Bu sensörler sayesinde karşıdan gelenlerin gözlerinin ışıktan etkilenmesi engelleniyor.

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akıllı teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor
Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor

'in akıllı teknolojisinin bir diğer özelliği ise sürüş ve yol bilgilerini yol üzerine yansıtabilmesi.

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akıllı teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor
Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor

Örneğin, bakım çalışmalarının olduğu bir yolda giderken sürücülere hangi çizgide ilerlemeleri gerektiği konusunda yardım ediliyor.

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