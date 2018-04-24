Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor
Alman otomobil üreticisi Mercedes son günlerde 2018 MercedesA SerisiSedan modeliyle gündeme geliyor. PekinOtomobil Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni modelle ilgili bazı sızıntılar gerçekleşti. Diğer yandan Mercedes, sağ gösterip sol vuracak görünüyor. Şirket yeni A Serisi Sedan ile gündemi meşgul ederken, diğer yandan mart ayında duyurduğu yeni far teknolojisini de hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 24.04.2018 13:00 Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 13:10
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Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor
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Mercedes akıllı far teknolojisiyle devrim yapmaya hazırlanıyor