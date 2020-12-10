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Haberler Galeri Murat 131 geri döndü! Efsane arabayı görenler ne diyeceğini bilemedi
Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:05 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 11:46

Murat 131 geri döndü! Efsane arabayı görenler ne diyeceğini bilemedi

Murat 131, Türkiye'de efsane olmuş arabalardan biridir. Kuş serisi olarak bilinen Şahin, Doğan ve Kartal'la birlikte Murat 131'in de yeri çok başka. Halen sevilen ve ilgi gören Murat 131 modeli, 1984'ten beridir üretilmiyor. Fakat popülerliğini koruyor. Murat 131'in temiz ve sağlam bir modelini bulmak zor. Ancak bazı vatandaşlar, eskimiş ve kötü haldeki aracı alıp, yeniliyor. Aydınlı bir usta da aynen böyle yaptı. Çürümüş halde olan Murat 131'i satın aldı ve aracı topladı. Aylar süren yenileme çalışması sonunda Murat 131'in yenilenmiş halini görenler şaşkına döndü. İşte kare kare muhteşem değişim...

Murat 131 geri döndü! Efsane arabayı görenler ne diyeceğini bilemedi

Murat 131 halen ilgi gören ve oldukça seveni olan bir araba. Bu otomobili çok seven Aydınlı bir usta, aracın iyi durumda olanını bulamayınca, hurdaya çıkmış olanını aldı. Murat 131 resmen çürümüş durumdaydı.

Murat 131 geri döndü! Efsane arabayı görenler ne diyeceğini bilemedi

Usta en ince noktasına kadar aracı yeniledi.

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Murat 131 geri döndü! Efsane arabayı görenler ne diyeceğini bilemedi

Usta yaptıklarını sosyal medyadan paylaştı.

Murat 131 geri döndü! Efsane arabayı görenler ne diyeceğini bilemedi

İşte kare kare o muhteşem değişim...

Murat 131 geri döndü! Efsane arabayı görenler ne diyeceğini bilemedi
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