Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Ne yapsa olmadı! için iptaller arka arkaya geliyor

, uzun süredir üretim hedeflerini tutturmakta zorlandığı ekonomi segmenti aracı 'te istediği rakamlara ulaşsa da iptallerden kurtulamadı.

Giriş Tarihi: 21.07.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2018 11:20
  • 1
  • 31
Ne yapsa olmadı! için iptaller arka arkaya geliyor
Ne yapsa olmadı! Tesla Model 3 için iptaller arka arkaya geliyor
  • 2
  • 31
Ne yapsa olmadı! için iptaller arka arkaya geliyor
Ne yapsa olmadı! Tesla Model 3 için iptaller arka arkaya geliyor

`nın büyük umutlar bağladığı aracındaki üretim sorunları bir süre önce giderilse de bazı müşteriler beklemeyip ön siparişlerini geri çekiyor. Needham & Co. verilerine göre 1 yıl ila 9 aylık bekleme sürelerinden dolayı her 4 müşterisinden biri Model 3 siparişini iptal etti. 35 bin dolara satılan araç için 1000 dolarlık ön ödeme yapılması gerekiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 31
Ne yapsa olmadı! için iptaller arka arkaya geliyor
Ne yapsa olmadı! Tesla Model 3 için iptaller arka arkaya geliyor

Needham & Co. raporuna göre için ön sipariş veren her 4 kişiden 1 tanesi 2020 yılına dek beklememek için siparişinden vazgeçti. İptal edenlerin sayısı yeni siparişleri geride bıraktı. Rapora göre iptal sayısı geçen yılın iki katı oldu.

  • 4
  • 31
Ne yapsa olmadı! için iptaller arka arkaya geliyor
Ne yapsa olmadı! Tesla Model 3 için iptaller arka arkaya geliyor

almak isteyen müşteriler ön sipariş esnasında 1000 dolar depozito yatırıyor. Sonrasında elektrikli aracın belirli versiyonlarına göre 2500 dolar daha ödüyor ve araç teslim edildiğinde geri kalan bakiyeyi kapatıyor.

  • 5
  • 31
Ne yapsa olmadı! için iptaller arka arkaya geliyor
Ne yapsa olmadı! Tesla Model 3 için iptaller arka arkaya geliyor

sözcüsü ise iptallerin yeni siparişlerden fazla olduğunu yanlışladı ve iddia edilen bekleme sürelerinin de gerçeği yansıtmadığını belirtti. 'ya göre bekleme süreleri 1 ay ile 9 ay arasında değişiyor.

  • 6
  • 31
Ne yapsa olmadı! için iptaller arka arkaya geliyor
Ne yapsa olmadı! Tesla Model 3 için iptaller arka arkaya geliyor

HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Needham analisti Gill ise söz konusu modellerin aslında lüks sınıfında olduğunu ve bu segmentteki rekabette araçlarının sönük kaldığını iddia etti.

  • 7
  • 31
Ne yapsa olmadı! için iptaller arka arkaya geliyor
Ne yapsa olmadı! Tesla Model 3 için iptaller arka arkaya geliyor

, yıl sonuna dek 100 bin teslim etmeyi hedefliyor. Hedef tutturulduğu takdirde, elektrikli otomotiv devi yılın ilk yarısına göre teslimatlarını yüzde 27 arttırmış olacak.

BİZE ULAŞIN