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O işaretler bakın ne anlama geliyor...

hem arıza hem de bilgilendirme amacıyla birçok lambası bulunuyor. Bu lambaların ne anlama geldiğini bilmeniz oldukça önemli.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 12:35
O işaretler bakın ne anlama geliyor...

Bu lambalar, kendilerine görev sırası geldiği zaman yanıyor, ancak ne anlama geldiğini bilmeniz gerekli müdahale için gerekli.

O işaretler bakın ne anlama geliyor...

1. ÖN SİS FARLARINIZ KALDIĞINDA EKRANDA YANAN

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O işaretler bakın ne anlama geliyor...

2. DİREKSİYON SİSTEMİNDE VAR OLAN BİR ARIZANIN UYARISI

O işaretler bakın ne anlama geliyor...

3. ARKA SİS FARLARININ KALDIĞI

O işaretler bakın ne anlama geliyor...

4. CAM SUYU VEYA SIVISININ OLDUĞU

O işaretler bakın ne anlama geliyor...

5. FREN BALATALARINIZIN AŞINMIŞ VE ÖMRÜNÜ TAMAMLAMAK ÜZERE OLDUĞU

O işaretler bakın ne anlama geliyor...

6. HIZ SABİTLEYİCİ (CRUİSE CONTROL) DURUMDA OLDUĞU

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