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Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçları çok seveceksiniz!

Otomobiller yaşantımızda bizlerin en büyük yardımcılarıdır. Hemen her gün işe, okula ve daha pek çok yere giderken uzun mesafeleri onlarla katederiz. Bununla birlikte gelişen teknoloji ile günümüz otomobilleri pek çok yeni özelliklere kavuşup ulaşımın yanında pek çok konuda da hayatımızı kolaylaştırmaya başladı. Biz de bundan yola çıkarak otomobil almayı düşünen siz değerli okuyucularımız için 2019 yılının en çok satan otomobillerini derledik. İşte 2019 yılının en çok satan otomobilleri...

Giriş Tarihi: 08.08.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 08.08.2019 15:21
Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçları çok seveceksiniz!

Otomobil sahibi olmak veya otomobilini değiştirmek isteyen okurlarımızı haberimizi okumaya davet ediyoruz. 2019 yılı başından günümüze kadar satılan otomobilleri sizler için derledik. İşte o en yüksek teknolojiyle donatılmış otomobiller...

Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçları çok seveceksiniz!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2019 yılı ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,97 azalarak 119 bin 440 adet olarak gerçekleşti. 2018 yılı ilk dört ayında 229 bin 556 adet toplam pazar gerçekleşmişti.

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Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçları çok seveceksiniz!

Otomobil satışları, 2019 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre yüzde 47,45 oranında azalarak 93 bin 228 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 177 bin 418 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 49,73 azalarak 26 bin 212 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 52 bin 138 adet satış gerçekleşmişti.

Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçları çok seveceksiniz!

İşte 2019 yılında en çok satan otomobil markaları ve satış rakamları...

Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçları çok seveceksiniz!

LAMBORGHINI - 2 adet

Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçları çok seveceksiniz!

BENTLEY - 3 adet

Otomobil alacaklar dikkat! Bu araçları çok seveceksiniz!

ASTON MARTIN - 6 adet

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