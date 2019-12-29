Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat
Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat
Otomobil alacaklar dikkat. Elinizi çabuk tutun. Son 3 gün kaldı. Firmalar 2019 için kampanyalarını artırdı. 2020 yılına girince ise yeni zamlı fiyatlar geçerli olacak. Sıfır otomobil kampanyalarının son haftaya girmesiyle beraber vatandaşlar 2020 yılında zamlı otomobil almamak için sıraya girdi. Otomobil markaları şimdiden 2020 yılı için fiyat listelerini belirlemeye başladı. 2020 yılı sıfır otomobil fiyatları 2019 model araçların yaklaşık 7 bin lira üzerinde. İşte 2020 yılı en ucuz araçlar...
Giriş Tarihi: 29.12.2019
07:45
Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
07:49
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