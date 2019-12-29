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alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat

alacaklar dikkat. Elinizi çabuk tutun. Son 3 gün kaldı. Firmalar 2019 için kampanyalarını artırdı. 2020 yılına girince ise yeni zamlı fiyatlar geçerli olacak. Sıfır otomobil kampanyalarının son haftaya girmesiyle beraber vatandaşlar 2020 yılında zamlı otomobil almamak için sıraya girdi. Otomobil markaları şimdiden 2020 yılı için fiyat listelerini belirlemeye başladı. 2020 yılı sıfır otomobil fiyatları 2019 model araçların yaklaşık 7 bin lira üzerinde. İşte 2020 yılı en ucuz araçlar...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 07:45 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 07:49
Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat

2019 yılının sonuna geldiğimiz şu günlerde yeni yılda sahibi olmak isteyen vatandaşlar 2020 yılı otomobil fiyatlarına ilişkin yoğun araştırmalar yapıyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat

Bu araştırmalarda en fazla merak edilenler ise markalarının en ucuz otomobilleri yer alıyor.

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Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat

Peki, markaların 2020 otomobilleri hangileri ve fiyatları ne kadar? İşte o otomobiller…

Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat

Elini çabuk tutan uygun fiyata araç sahibi olabilecek. İşte o otomobiller...

Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat

2020 model araçların fiyatları şu şekilde sıralandı:

Volkswagen Polo: 112 bin 900 lira

Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat

Citroen C-Elysee Live: 98 bin 500 lira

Otomobil alacaklar dikkat! Yıl sonu indirimleri için son fırsat

Toyota Yaris 1.0 Life: 100 bin 500 lira

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