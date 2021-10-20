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Haberler Galeri Otomotiv devi Volkswagen üretimi sonlandıracak! 50 yıldır yollarda olan efsane modelin fişi çekiliyor
Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:03 Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:19

Otomotiv devi Volkswagen üretimi sonlandıracak! 50 yıldır yollarda olan efsane modelin fişi çekiliyor

Volkswagen'in elektrikli araç planlarını duymayan kalmadı. Alman devi, gelecekte elektrikli araç markası olmak istiyor. Diğer yandan ünlü markanın Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle 30 bin civarında çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edilmişti. Bu iddia halen konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler olurken, Volkswagen, Passat modeliyle yeniden gündeme geldi. VW neredeyse 50 yıldan beridir yollarda olan Passat'ın üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. Çünkü Passat'ın yerine başka bir araç geçecek. Peki Volkswagen'in yeni aracı nedir? Passat'ın üretimi ne zaman sona erecek? İşte detaylar...

Otomotiv devi Volkswagen üretimi sonlandıracak! 50 yıldır yollarda olan efsane modelin fişi çekiliyor

Elektrikli araçlar son yıllarda büyük yükselişte. Tanıtımlarda elektrikli modelleri eskisine göre daha sıklıkla görüyoruz. Bazı ülkeler ise belirli bir tarihe kadar benzinli ve dizel araçları kademeli olarak kaldırıp, tamamen elektrikli araçlara geçmek için planlar açıkladı. Otomobil devleri de elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Volkswagen de bu isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde Passat'ın üretiminin duracağına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise Volkswagen Passat'ın yerini alacağı düşünülen yeni araçtan yeni detaylar geldi.

Otomotiv devi Volkswagen üretimi sonlandıracak! 50 yıldır yollarda olan efsane modelin fişi çekiliyor

Otomotiv devleri elektrikli otomobillerle ilgili büyük bir dönüşüm içine girdi. Birçok marka elektrikli modellerini tanıttı. Önümüzdeki aylar içinde daha fazla elektrikli araç duyurusu da olacak. Volkswagen de bu noktada ipin ucuna sıkı sıkıya sarılan otomobil üreticilerinden biri.

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Otomotiv devi Volkswagen üretimi sonlandıracak! 50 yıldır yollarda olan efsane modelin fişi çekiliyor

2023'e kadar elektrikli otomobil satışında rekor seviyelere ulaşmak istediklerini belirten şirket, ID.3, ID.4 ve ID.5 Coupe SUV'nin ardından son olarak ID.Vizzion konseptiyle karşımıza çıkmıştı.

Otomotiv devi Volkswagen üretimi sonlandıracak! 50 yıldır yollarda olan efsane modelin fişi çekiliyor

ID.Vizzion konseptinin üretim versiyonunu, Automotive News Europe'da yer alan bir habere göre Aero-B adı altında geliştiriliyor. Volkswagen, bu yeni elektrikli aracını 2023'te yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Otomotiv devi Volkswagen üretimi sonlandıracak! 50 yıldır yollarda olan efsane modelin fişi çekiliyor

ID.Vizzion, gelen ilk bilgilere göre 700 km menzille gelecek ve hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikalık kısa bir şarjın ardından 230 km boyunca yol alabilecek. Volkswagen, aracın bu etkileyici menzile ulaşmasını sağlamak için ise 84 kWh'lik bir pil kullanmayı hedefliyor.

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