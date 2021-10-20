Giriş Tarihi: 20.10.2021 12:03Güncelleme Tarihi: 20.10.2021 12:19
Otomotiv devi Volkswagen üretimi sonlandıracak! 50 yıldır yollarda olan efsane modelin fişi çekiliyor
Volkswagen'in elektrikli araç planlarını duymayan kalmadı. Alman devi, gelecekte elektrikli araç markası olmak istiyor. Diğer yandan ünlü markanın Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle 30 bin civarında çalışanını işten çıkarmayı planladığı iddia edilmişti. Bu iddia halen konuşuluyor. Tüm bu gelişmeler olurken, Volkswagen, Passat modeliyle yeniden gündeme geldi. VW neredeyse 50 yıldan beridir yollarda olan Passat'ın üretimini sonlandırmaya hazırlanıyor. Çünkü Passat'ın yerine başka bir araç geçecek. Peki Volkswagen'in yeni aracı nedir? Passat'ın üretimi ne zaman sona erecek? İşte detaylar...