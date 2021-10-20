Otomotiv devi Volkswagen üretimi sonlandıracak! 50 yıldır yollarda olan efsane modelin fişi çekiliyor

Elektrikli araçlar son yıllarda büyük yükselişte. Tanıtımlarda elektrikli modelleri eskisine göre daha sıklıkla görüyoruz. Bazı ülkeler ise belirli bir tarihe kadar benzinli ve dizel araçları kademeli olarak kaldırıp, tamamen elektrikli araçlara geçmek için planlar açıkladı. Otomobil devleri de elektrikli araçlara yatırım yapıyor. Volkswagen de bu isimlerden biri. Geçtiğimiz günlerde Passat'ın üretiminin duracağına yönelik bazı haberler çıkmıştı. Şimdi ise Volkswagen Passat'ın yerini alacağı düşünülen yeni araçtan yeni detaylar geldi.