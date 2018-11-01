Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • ÖTV indirimi ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

i ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 01.11.2018 08:31 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 08:46
ÖTV indirimi ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, otomotivde yıl sonuna kadar geçerli olacak i yapılacağını açıkladı. Buna göre Motor hacmi 1600 cc altındaki araçlarda ÖTV 15 puan inecek. Peki ÖTV indirimi ile birlikte Türkiye'nin en çok tercih edilen modellerinin fiyatları ne olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın, 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan uygulamasında 15'er puanlık e gidildiğini açıklamasının ardından gözler otomobil fiyatlarına çevrildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖTV indirimi ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

Bu modellerden matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da, yüzde 50'den yüzde 35'e düşecek.

ÖTV indirimi ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

Çıplak fiyatı 120 bin lirayı aşan modellerin oranlarında bir değişim yapılmadı. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre üstünde kalan modeller için de herhangi bir ÖTV değişikliği yok.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018 yılı Eylül sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,89 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 347.569 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,91 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,30 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.

ÖTV indirimi ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

değişiminin 100 bin TL baz fiyatı olan bir otomobilde getirdiği 17.700 TL oluyor.

İşte bazı modellerde yaşanacak fiyat değişimleri...

ÖTV indirimi ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

RENAULT MEGANE

2018 yılı içerisinde 23 bin 522 adet ile en çok satan model olan Megane'da 11 bin 168 TL'lik bir olması bekleniyor.

Vergisiz fiyat: 63 bin 091 TL

Eski satış fiyatı: 107 bin 950 TL

Eski ve indirimli oranı: %45 - %30

Yeni satış fiyatı: 96 bin 782 TL

İndirim oranı: 11 bin 168 TL

ÖTV indirimi ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

FİAT EGEA SEDAN

Vergisiz fiyat: 40 bin 853 TL

Eski satış fiyatı: 69 bin 900 TL

Eski ve li oranı: %45 - %30

Yeni satış fiyatı: 62 bin 668 TL

İndirim oranı: 7 bin 232 TL

BİZE ULAŞIN