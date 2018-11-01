ÖTV indirimi ile birlikte hangi aracın fiyatı ne kadar olacak?

Çıplak fiyatı 120 bin lirayı aşan modellerin ÖTV oranlarında bir değişim yapılmadı. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre üstünde kalan modeller için de herhangi bir ÖTV değişikliği yok.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2018 yılı Eylül sonu otomobil pazarı motor hacmine göre incelendiğinde, en yüksek paya yüzde 95,89 oranıyla 1600cc altındaki otomobiller 347.569 adet ile sahip oldu. Ardından yüzde 2,91 pay ile 1600-2000cc aralığındaki otomobiller ve yüzde 0,30 pay ile 2000cc üstü otomobiller yer aldı.