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  • ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı vergi indirimleri sonrası bir dizi sektörden arka arkaya indirim haberi geldi. Söz konusu sektörlerin başında ise otomotiv geliyor. desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıdı.

Giriş Tarihi: 05.11.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 09:49
ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

İşte , Ford, Citroen, Honda, Mercedes, FIAT, Renault, BMW ve diğer otomobil üreticilerine yansıyan model model indirimli fiyatlar listesi...

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

Mercedes B180

Eski : 209.300

Yeni Satış Fiyatı: 188.370 TL

: 20.930 TL

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ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

BMW 118i

Eski : 204.600

Yeni Satış Fiyatı: 184.140 TL

: 20.460 TL

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

Jeep Renegade

Eski : 177.750

Yeni Satış Fiyatı: 159.975 TL

: 17.775 TL

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

VW Passat

Eski : 175.800

Yeni Satış Fiyatı: 158.220 TL

: 17.580 TL

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

Toyota Hilux 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T 50. yıl

Eski : 138.400

Yeni Satış Fiyatı:117.750 TL

: 20.650 TL

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi

Mini Cooper

Eski : 173.897

Yeni Satış Fiyatı: 156.507 TL

: 17.390 TL

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