ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi
ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatları! İşte model model indirimli fiyatlar listesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı vergi indirimleri sonrası bir dizi sektörden arka arkaya indirim haberi geldi. Söz konusu sektörlerin başında ise otomotiv geliyor. ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıdı.
Giriş Tarihi: 05.11.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 09:49