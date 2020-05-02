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Pes artık dedirten değişim! Bu araç 'te bile yok!

Rus mühendis uzun zamandır eski arabası üstünde değişiklik yapmak istiyordu, ancak bu değişiklik bir yenilemeden daha fazlasıydı. Mühendisin asıl amacı aracını başka bir modele çevirmekti ve bunun için çalışmalara başladı. En başta detaylı bir plan yapan mühendis, daha sonra projesinde gerekli olan olan parçaları buldu. Aylar süren çalışmalar sonucunda Mercedes arabasını bambaşka bir modele çevirdi. Bu el yapımı modelden dünyada başka bir örnek daha yok. İşte mühendisin çılgın aracı...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 10:15 Güncelleme Tarihi: 02.05.2020 10:19
Pes artık dedirten değişim! Bu araç Mercedes'te bile yok!

Makine mühendisi Ilya Belyakov, aracını en başta yenilemek istedi. Ancak uzun zamandır kafasında yer alan bir proje vardı ve yenileme işini daha ileri götürüp, projesini gerçekleştirmeye karar verdi.

Pes artık dedirten değişim! Bu araç Mercedes'te bile yok!

Belyakov'un projesi sonucunda yepyeni bir model ortaya çıktı.

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Pes artık dedirten değişim! Bu araç Mercedes'te bile yok!

Mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı.

Pes artık dedirten değişim! Bu araç Mercedes'te bile yok!

Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok.

Pes artık dedirten değişim! Bu araç Mercedes'te bile yok!

Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

Pes artık dedirten değişim! Bu araç Mercedes'te bile yok!

Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.

Pes artık dedirten değişim! Bu araç Mercedes'te bile yok!

Özel yarışmalarda bir çok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini taşıyan bu özel modeli bir otomobilin baştan aşağı değişip, geldiği son noktayı gösteriyor.

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