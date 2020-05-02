HaberlerGaleriPes artık dedirten değişim! Bu araç Mercedes'te bile yok!
Pes artık dedirten değişim! Bu araç Mercedes'te bile yok!
Rus mühendis uzun zamandır eski Mercedes arabası üstünde değişiklik yapmak istiyordu, ancak bu değişiklik bir yenilemeden daha fazlasıydı. Mühendisin asıl amacı aracını başka bir modele çevirmekti ve bunun için çalışmalara başladı. En başta detaylı bir plan yapan mühendis, daha sonra projesinde gerekli olan olan parçaları buldu. Aylar süren çalışmalar sonucunda Mercedes arabasını bambaşka bir modele çevirdi. Bu el yapımı modelden dünyada başka bir örnek daha yok. İşte mühendisin çılgın aracı...
Giriş Tarihi: 02.05.2020
10:15
Güncelleme Tarihi: 02.05.2020
10:19
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ