Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! İşte en çok satanlar

Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar için önemli bir rapor yayınlandı. 2. el otomobil piyasasında en çok satan otomobil markaları ve otomobil modelleri belli oldu. İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, ağustos ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 oldu. Ağustos ayında ise 140 bin 608 satış gerçekleşmişti. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi. Renault, Fiat, Hyundai, Opel, Dacia, BMW, Peugeot, Ford ve diğer önemli markalar... İşte sahibinden en çok tercih edilen marka ve modeller...