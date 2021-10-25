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Haberler Galeri Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! İşte en çok satanlar
Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:49

Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! İşte en çok satanlar

Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar için önemli bir rapor yayınlandı. 2. el otomobil piyasasında en çok satan otomobil markaları ve otomobil modelleri belli oldu. İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, ağustos ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 oldu. Ağustos ayında ise 140 bin 608 satış gerçekleşmişti. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi. Renault, Fiat, Hyundai, Opel, Dacia, BMW, Peugeot, Ford ve diğer önemli markalar... İşte sahibinden en çok tercih edilen marka ve modeller...

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Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! İşte en çok satanlar

Otomobil satın almak ya da aracını satmak isteyenler bu listeye dikkat! İşte ikinci el otomobil piyasasının kalbinin attığı model ve markalar...

Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! İşte en çok satanlar

SATIŞLARIN YÜZDE 83'Ü BİNEK ARAÇLAR

Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.

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Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! İşte en çok satanlar

Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, geçen yılın ilk dokuz aylık dönemiyle (ocak-eylül) kıyaslandığında ise yüzde 25 azalış kaydedildi

Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! İşte en çok satanlar

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA

Bu yılın eylül ayında İndicata verilerine göre ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 15 bin 755 satışla Volkswagen (VW) oldu.

Sahibinden ikinci el otomobil arayanlar dikkat! İşte en çok satanlar

Renault 13 bin 666 satışla ikinci ve Fiat da 10 bin 508 satışla üçüncü sırada yer aldı.

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