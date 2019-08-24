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  • Sahibinden satılık 100 bin lira altında ikinci el arabalar! 2019 ikinci el araç listesi belli oldu

Sahibinden satılık 100 bin lira altında arabalar! 2019 ikinci el listesi belli oldu

Vatandaşlar internette sahibinden satılık arabaları araştırıyor. Araçların özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırıyor. Yaz mevsimiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. Birçok kişi kendi arabasıyla yola çıkmak istiyor ve satın alabileceği ikinci el otomobillere bakıyor. Bu konuda yeni bir liste yayınladı. Listede 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan araçlar yer alıyor. Bununla birlikte ikinci el alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık. İşte marka marka model model 100 bin lira altı araçlar listesi...

Giriş Tarihi: 24.08.2019 11:51 Güncelleme Tarihi: 24.08.2019 12:04
Sahibinden satılık 100 bin lira altında ikinci el arabalar! 2019 ikinci el araç listesi belli oldu

Vatandaşlar internette arabaları araştırıyor. Tüketiciler 100 bin lira altındaki modellerine bakıyor. Sahibinden satılık ikinci el arabalar için yeni bir liste yayınlandı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti. 100 bin lira altı modelleri hangileri? İkinci el otomobil alırken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar bütçeyle satın alınabilecek araçlardan bazıları şöyle sıralandı: (Fiyatlar en pahalıdan ucuza doğru olarak ilerliyor)

Sahibinden satılık 100 bin lira altında ikinci el arabalar! 2019 ikinci el araç listesi belli oldu

Volkswagen-Golf Hatchback 1.0 TSI BMT Midline Plus

Senesi: 2017

Fiyatı: 99 bin TL

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Sahibinden satılık 100 bin lira altında ikinci el arabalar! 2019 ikinci el araç listesi belli oldu

Peugeot-2008 Crossover 1.6 Blue HDI Start&Stop Act.

Senesi: 2016

Fiyatı: 98 bin 500 TL

Sahibinden satılık 100 bin lira altında ikinci el arabalar! 2019 ikinci el araç listesi belli oldu

Nissan- Juke Crossover 1.5 DCI Sky Pack

Senesi: 2014

Fiyatı: 97 bin TL

Sahibinden satılık 100 bin lira altında ikinci el arabalar! 2019 ikinci el araç listesi belli oldu

Ford- Fiesta Hatchback 1.0 EcoBoost Titanium

Senesi: 2017

Fiyatı: 97 bin TL

Sahibinden satılık 100 bin lira altında ikinci el arabalar! 2019 ikinci el araç listesi belli oldu

Opel Astra Sedan 1.6 CDTI Start&Stop Design

Senesi: 2016

Fiyatı: 95 bin TL

Sahibinden satılık 100 bin lira altında ikinci el arabalar! 2019 ikinci el araç listesi belli oldu

Fiat- Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge Plus

Senesi: 2017

Fiyatı: 90 bin TL

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