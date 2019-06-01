Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!
Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!
Uzun yıllardır Mercedes sahibi olmak isteyen adam sonunda hayallerine kavuştu ve Mercedes marka bir araba satın aldı. Ancak adam kısa süre içinde araçta bir gariplik olduğunu fark etti. Arabanın gerçek yüzünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Durumu polislere haber verdi, ancak polisler de olay karşısında şaşkına döndü. İşte dünyayı bile şaşırtan ilginç Mercedes vakası...
Giriş Tarihi: 01.06.2019
13:49
Güncelleme Tarihi: 01.06.2019
13:52