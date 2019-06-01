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  • Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!

Satın aldığı hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!

Uzun yıllardır sahibi olmak isteyen adam sonunda hayallerine kavuştu ve Mercedes marka bir araba satın aldı. Ancak adam kısa süre içinde araçta bir gariplik olduğunu fark etti. Arabanın gerçek yüzünü görünce neye uğradığını şaşırdı. Durumu polislere haber verdi, ancak polisler de olay karşısında şaşkına döndü. İşte dünyayı bile şaşırtan ilginç Mercedes vakası...

Giriş Tarihi: 01.06.2019 13:49 Güncelleme Tarihi: 01.06.2019 13:52
Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!

Hindistan'da yaşanan olayda polisler bile daha önce böyle bir şey ile karşılaşmadıklarını söyledi.

Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!

sanılan otomobil aslında başka bir araç çıktı.

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Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!

Olay sosyal medyayı salladı.

Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!

Sahte 'in fotoğrafları sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!

Polis aracı satan adamın peşine düştü.

Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!

PERTE ÇIKAN MERCEDES YENİDEN YOLLARA DÖNDÜ

Ağır bir kazaya karışan marka araç adeta hurdaya dönmüştü. Ancak sanayiye götürülen araç, ustaların yoğun uğraşlarıyla yollara tekrar döndü.

Satın aldığı Mercedes hayatının şokunu yaşattı! Polisler de bu işe şaştı kaldı!

O hurdanın tekrar eski haline döneceğini ummayanlar ise gördükleri karşısında şaşırdılar.

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