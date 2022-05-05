Otomobil dünyasından son dakika haberleri: Sıfır ve ikinci el araç piyasasında satış rekorları devam ederken dünyayı etkisi altına alan pahalılıktan benzin ve motorin (mazot) fiyatları da etkileniyor. Petroldeki dalgalanma tüm dünyada kullanıcıları yakıt tüketimi düşük olan ve en az yakan araçlara yönlendirdi.

Benzinli, dizel, hibrit ve tam elektrikli otomobiller arasındaki rekabet sürerken yakıt tüketimi ve kilometre başı masraf değerleri otomobillerde tercih sebebi olarak en önde gelen unsur oldu.

Peki özellikle günlük araba kullanıcılarının tercih ettiği B ve C segmentteki otomobiller arasında yakıt değerleri en düşük olan araçlar hangileri?

İşte hem sıfır hem de ikinci elinde stok sıkıntısı olmayan ve en az yakan arabalar listesinde zirveyi zorlayan 10 marka ve model.