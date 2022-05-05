Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:57
Güncelleme Tarihi: 05.05.2022
12:57
Son dakika | İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar
Son dakika haberler: Pandemi sonrası dünyada artan enflasyon ve pahalılık benzin ve motorin fiyatlarını da etkilerken bu faktör sıfır ve ikinci el otomobil piyasalarında da belirleyici olmaya devam ediyor. Kullanıcılar yakıt tüketim değerleri en düşük olan araçları tercih ederken hem sıfır hem ikinci el araba müşterileri 100 kilometre başına yakıt tüketimi en düşük olan araçları tercih ediyor. SABAH otomobil özellikle B segmentte en az yakan otomobilleri listeledi. İşte sıfır ve ikinci elini rahat temin edebileceğiniz benzinli, dizel ve hibrit otomobillerin yakıt tüketimleri ve en az yakan otomobiller