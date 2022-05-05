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Haberler Galeri Son dakika | İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar
Giriş Tarihi: 05.05.2022 12:57 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 12:57

Son dakika | İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar

Son dakika haberler: Pandemi sonrası dünyada artan enflasyon ve pahalılık benzin ve motorin fiyatlarını da etkilerken bu faktör sıfır ve ikinci el otomobil piyasalarında da belirleyici olmaya devam ediyor. Kullanıcılar yakıt tüketim değerleri en düşük olan araçları tercih ederken hem sıfır hem ikinci el araba müşterileri 100 kilometre başına yakıt tüketimi en düşük olan araçları tercih ediyor. SABAH otomobil özellikle B segmentte en az yakan otomobilleri listeledi. İşte sıfır ve ikinci elini rahat temin edebileceğiniz benzinli, dizel ve hibrit otomobillerin yakıt tüketimleri ve en az yakan otomobiller

M. FATİH GEDİMAN
Son dakika | İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar

Otomobil dünyasından son dakika haberleri: Sıfır ve ikinci el araç piyasasında satış rekorları devam ederken dünyayı etkisi altına alan pahalılıktan benzin ve motorin (mazot) fiyatları da etkileniyor. Petroldeki dalgalanma tüm dünyada kullanıcıları yakıt tüketimi düşük olan ve en az yakan araçlara yönlendirdi.

Benzinli, dizel, hibrit ve tam elektrikli otomobiller arasındaki rekabet sürerken yakıt tüketimi ve kilometre başı masraf değerleri otomobillerde tercih sebebi olarak en önde gelen unsur oldu.

Peki özellikle günlük araba kullanıcılarının tercih ettiği B ve C segmentteki otomobiller arasında yakıt değerleri en düşük olan araçlar hangileri?

İşte hem sıfır hem de ikinci elinde stok sıkıntısı olmayan ve en az yakan arabalar listesinde zirveyi zorlayan 10 marka ve model.

Son dakika | İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar

CLIO 1.0 - 90 BEYGİR

En az yakan otomobiller listesinde benzinli olmasına rağmen uzun yol yakıt tüketimi 4.4 litre olan Renault Clio şehir içinde de 6.0'lık tüketim değeriyle rakiplerini çok zorlamasa da benzinli araç konforunu makul yakıt değerleriyle kullanıcısına sunan bir model olarak dikkat çekiyor.

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Son dakika | İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar

1 litrelik motor hacmiyle B sınıf otomobiller arasında güçlü bir pazar payı ve servis ağına sahip olan Clio kullanıcısına 90 beygirlik bir güç sunuyor.

Son dakika | İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar

İç ve dış donanımda çok bonkör davranmasa da Clio sürücüne basit çözümler sunabiliyor

Son dakika | İşte en az yakan otomobiller! Sıfır ve ikinci elini rahat bulabileceğiniz yakıt tüketimi düşük araçlar

CLİO ŞEHİR İÇİ YAKIT TÜKETİMİ: 6.0 lt / 100 km

CLİO ŞEHİRLERARASI YAKIT: 4.4 lt / 100 km

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