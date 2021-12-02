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Haberler Galeri Son dakika | Otomobil bayileri sıfır araçları otoparklarda saklıyor!
Giriş Tarihi: 02.12.2021 07:10 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 07:10

Son dakika | Otomobil bayileri sıfır araçları otoparklarda saklıyor!

Son dakika haberler... Piyasada 'araç yok' dedikodusuyla fırlayan otomobil fiyatlarının arkasından bayiler çıktı. Birçok bayi sıfır araçları saklıyor. Müşterilerine, "Ocak ayına kadar bekleyin" diyen Bağcılar'daki bir istifçi bayinin sıfır araçları site otoparkında bekliyor

Betül ALAKENT
Son dakika | Otomobil bayileri sıfır araçları otoparklarda saklıyor!

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde sürekli uyardığı stokçuluğun ardı arkası kesilmiyor. Un, yağ ve şekerin ardından şimdi de sıfır araç stoğu başladı. İstanbul Bağcılar'da faaliyet gösteren bir Ford Bayisi'nin sıfır model araçlarını bölgede bulunan bir sitenin otoparkında sakladığı iddia edildi.

Son dakika | Otomobil bayileri sıfır araçları otoparklarda saklıyor!

DUYARLI VATANDAŞLAR OTOPARKTAN GÖRÜNTÜLERİ SABAH'A ULAŞTIRDI

Site sakinleri SABAH'a otoparkta bekleyen 50'den fazla Ford Focus ve Ford Courier model sıfır aracın fotoğraflarını gönderdi. Aracı sakladığı iddia edilen bayiyi müşteri gibi aradığımızda ise "EIimizde şuan araç yok, en yakın ocak ayının ikinci haftasında gelecek" cevabını aldık.

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Son dakika | Otomobil bayileri sıfır araçları otoparklarda saklıyor!

İşte sıfır ford araçlarla dolu o otopark...

FATURA OYUNU DÖNÜYOR

Bu durumun son dönemde çok sık yaşandığını belirten galericiler, kurdaki hareketlilik nedeniyle birçok bayinin sıfır araçlarını satmaktan kaçındığını söyledi. Bazı araçlarda ikinci el fiyatının sıfırdan daha yüksek olduğunu aktaran galericiler, "Bayiler de ellerindeki sıfır araçları satmayıp çip krizini de bahane ederek gelen müşterilere 'Araç yok' diyor. Onlar sıfır aracın satışını yavaşlattıkça ikinci elde fiyatlar daha da artıyor" dedi.

Son dakika | Otomobil bayileri sıfır araçları otoparklarda saklıyor!

> Daha önce de başka bir markanın araçlarıyla ilgili benzer bir durum ortaya çıkmıştı...

Son dönemde satılan sıfır araçlarda da fatura oyunları yapıldığını anlatan sektör oyuncuları, şunları anlattı: "Bayi araca 350 bin TL fatura kesiyor. Ancak o aracı 470 bin TL'den satıyor. Aradaki 120 bin lirayı elden alıyor. Buna itiraz etmeyen tüketici aracı bulduğuna şükredecek duruma geldi."


Son dakika | Otomobil bayileri sıfır araçları otoparklarda saklıyor!

KARABORSACILIK YAPIYORLAR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ürün saklamanın karaborsacılık olduğunu belirterek, bunun hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi.

Bu durumun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 6. maddesine göre suç sayıldığını belirten Ağaoğlu yaptığı son dakika açıklamalarında "Bu maddeye göre 'Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz. Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.' Kanun bize açıkça ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bu durumda kamunun sahada daha aktif davranması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA